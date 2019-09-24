Общество

13 минут назад

Митинг-эстафета ограничит продажу алкоголя

86
#алкоголь
Митинг-эстафета ограничит продажу алкоголя
28 сентября в поселке Тракторостроителей будет ограничена продажа алкоголя. В этот день здесь по маршруту: площадь Клименкова - улица Коммунистическая - улица Краснознаменная - улица Юбилейная - улица Жуковского - улица Волгоградская пройдет митинг-эстафета. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня района, продлится с 10:00 до 12:00. Предполагается, что участниками митинга станут 200 человек.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.
86
#алкоголь

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