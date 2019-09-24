Общество

16 минут назад

В Ельце завтра начнут давать тепло в дома

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#отопление #тепло
В Ельце завтра начнут давать тепло в дома

И.о. мэра города подписал постановление о начале отопительного сезона.

Уже сегодня в социальные учреждения Ельца начнут подавать отопление в социальные учреждения города. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, сегодня и.о. мэра города Евгений Боровских подписал постановление о начале отопительного сезона.

- В первую очередь тепло поступит, причем — уже сегодня, в социальные учреждения. Это поликлиники, больницы, учреждения культуры и образования, - уточнила начальник пресс-службы мэрии Ельца Ирина Колосова. - Завтра начнется работать по подаче отопления в жилой фонд. Надеемся, к концу недели эти работы будут успешно завершены.

Напомним, вчера руководством области было дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты.

Подача тепла в жилой фонд производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. Об этом сегодня утром в своём Instagram напомнила мэр Липецк Евгения Уваркина.

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Фото: https://ugra-tv.ru

5 189
#отопление #тепло

Комментарии (5)

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ну да

3 минуты назад
А Липецк пусть на хер замерзает, зато колесо обозрения новое будет)
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А как же мы

4 минуты назад
Что то в Елец так захотелось
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Юрок Алтушок.

5 минут назад
100% корреспондент перемерз. Даже предложения без ошибок написать не может Эй, ТЯПОК исправь ошибки.
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Я

7 минут назад
А у нас в Липецке не готовы к подаче тепла на 94%,вот поэтому и тянут.
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ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......

10 минут назад
Если разбираться, кто руководит "Квадрой", то всплывают интересные подробности.Так, среди топ-менеджеров компании числятся исполнительный директор, заместители финансового и генерального директоров группы ОНЭКСИМ, которую основал российский олигарх Михаил Прохоров.Более того, компания, которая обеспечивается водой и теплом российские города, почти на 70% "спрятана" в офшорах".Так, 48 % "Квадры" принадлежит фирме "Ринсоко Трейдинг", зарегистрированной на Кипре. Еще 25 % – "Рагато Менеджмент", которая находится в юрисдикции Виргинских островов. / Вся российская мощь и сила - в воздухе и на земле и в океане не в состоянии изменить ситуацию с кипрской фирмой "Ринсоко Трейдинг""- "Квадрой" российского олигарха Михаила Прохорова. Не плачь , Светик , сам главковерх не в состоянии разобраться с "Квадрой" - настолько могуч и силён этот славный олигарх Миша Прохоров ....
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