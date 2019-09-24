Общество
16 минут назад
В Ельце завтра начнут давать тепло в дома
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И.о. мэра города подписал постановление о начале отопительного сезона.
Уже сегодня в социальные учреждения Ельца начнут подавать отопление в социальные учреждения города. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, сегодня и.о. мэра города Евгений Боровских подписал постановление о начале отопительного сезона.
- В первую очередь тепло поступит, причем — уже сегодня, в социальные учреждения. Это поликлиники, больницы, учреждения культуры и образования, - уточнила начальник пресс-службы мэрии Ельца Ирина Колосова. - Завтра начнется работать по подаче отопления в жилой фонд. Надеемся, к концу недели эти работы будут успешно завершены.
Напомним, вчера руководством области было дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты.
Подача тепла в жилой фонд производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. Об этом сегодня утром в своём Instagram напомнила мэр Липецк Евгения Уваркина.
Фото: https://ugra-tv.ru
- В первую очередь тепло поступит, причем — уже сегодня, в социальные учреждения. Это поликлиники, больницы, учреждения культуры и образования, - уточнила начальник пресс-службы мэрии Ельца Ирина Колосова. - Завтра начнется работать по подаче отопления в жилой фонд. Надеемся, к концу недели эти работы будут успешно завершены.
Напомним, вчера руководством области было дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты.
Подача тепла в жилой фонд производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. Об этом сегодня утром в своём Instagram напомнила мэр Липецк Евгения Уваркина.
Фото: https://ugra-tv.ru
5 189
ну да
А как же мы
Юрок Алтушок.
Я
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......