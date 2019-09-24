Происшествия

сегодня, 09:40

В массовой аварии пострадали два человека

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#Авария #ДТП
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В массовой аварии пострадали два человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 сентября в Липецке на улице Баумана столкнулись «ВАЗ-2101» под управлением 29-летнего водителя и «Форд» с 20-летним парнем за рулем. В результате аварии водитель иномарки и 35-летний пассажир «ВАЗа» с травмами были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены.

В селе Александровка Добринского района 54-летний водитель «КамАЗа» сбил 45-летнего велосипедиста. С травмами его госпитализировали.

В Ельце на улице Октябрьской столкнулись «Рено» и «Фольксваген», от удара немецкий автомобиль врезался в припаркованные «Чери» и «Хендай». В аварии пострадали 56-летний водитель первой иномарки – с травмой его госпитализировали, и 24-летний пассажир второй – после оказания помощи он был отпущен. По предварительным данным причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1260 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 932 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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А

10 секунд назад
Выновник один и логично он кроме своего износиловал ещо три машин
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весёлый

28 минут назад
Каждый день инвалидов только прибавляется,идёт с нарастающей,только считаем каждый день трупы и инвалидов,на всю Индию один светофор и такого нет,за то есть уважение пропустить
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 10:09
"В масоовой аварии "... Ручки замёрзли - по клавиатуре пальчики не попадают?))))
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Люблю Город48

сегодня, 09:55
Подняли настроение! Спасибо!
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