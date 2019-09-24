сегодня, 09:40
В массовой аварии пострадали два человека
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В селе Александровка Добринского района 54-летний водитель «КамАЗа» сбил 45-летнего велосипедиста. С травмами его госпитализировали.
В Ельце на улице Октябрьской столкнулись «Рено» и «Фольксваген», от удара немецкий автомобиль врезался в припаркованные «Чери» и «Хендай». В аварии пострадали 56-летний водитель первой иномарки – с травмой его госпитализировали, и 24-летний пассажир второй – после оказания помощи он был отпущен. По предварительным данным причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1260 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 932 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
А
весёлый
НЕ ПАТРИОТ
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