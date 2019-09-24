В массовой аварии пострадали два человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 сентября в Липецке на улице Баумана столкнулись «ВАЗ-2101» под управлением 29-летнего водителя и «Форд» с 20-летним парнем за рулем. В результате аварии водитель иномарки и 35-летний пассажир «ВАЗа» с травмами были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены.

В селе Александровка Добринского района 54-летний водитель «КамАЗа» сбил 45-летнего велосипедиста. С травмами его госпитализировали.

В Ельце на улице Октябрьской столкнулись «Рено» и «Фольксваген», от удара немецкий автомобиль врезался в припаркованные «Чери» и «Хендай». В аварии пострадали 56-летний водитель первой иномарки – с травмой его госпитализировали, и 24-летний пассажир второй – после оказания помощи он был отпущен. По предварительным данным причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1260 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 932 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.