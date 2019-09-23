Всегда и всех сильней по-прежнему «Динамо» (ФОТО)

Развязка летнего чемпионата ЛЛФЛ наступила только на последней минуте.

Финальный матч первенства Липецкой любительской футбольной лиги (ЛЛФЛ) получился крайне напряженным и принес драматичную победу одной из самых стабильных команд области – липецкому «Динамо».

Как мы уже сообщали, динамовцы стали победителями регулярного чемпионата, но для утверждения главной короны региона им требовалось победить и в играх на выбывание.

Финал против липецкой команды Emex.ru получился «от ножа». За команду соперников выступали бывшие футболисты «Металлурга» Сергей Хрипунков, Алексей Журавлев и другие знаменитости. «Бело-голубые» бились, не щадя живота своего, у динамовцев вообще «живых», пожалуй, не осталось, но все-таки за несколько секунд до финального свистка после прострела Артема Зайцева Сергей Макаренко забил «золотой гол сезона» - 3:2.

Подопечные Виталия Бондаря получили заслуженный кубок. Команда сделала золотой «дубль» в сезоне, а это, согласитесь, дорогого стоит.

В составе динамовцев собраны представители разным поколений – от ковавших славу липецкого мини-футбола Артема Зайцева и Александра Паламарчука до Сергея Фигурчука, который играл в футбол (даже в свое время вместе с автором этих строк) еще от «образования футбола в Липецкой области» и вплоть до наших дней. И во многих матчах не чувствующий возраста ветеран был лучшим на площадке.





Вратарь Андрей Иванов и идейный вдохновитель команды Руслан Куркин.

Эта команда была бы немыслима без Руслана Куркина, который в эксклюзивном интервью GOROD48 пообещал, что прославленный динамовский коллектив сыграет и наверняка будет одним из основных претендентов на победу в зимнем первенстве области. Сказанному невозможно не верить, ведь в течение многих лет областной футбол жил под девизом : "Где «Динамо», там и победа». А тут появилась и весомая поддержка.