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С 2020 года повысят статус судебных приставов

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С 2020 года повысят статус судебных приставов

Законопроект поможет повысить требования к сотрудникам

С 1 января будущего года Федеральная служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой. А сотрудники ведомства получат офицерские звания, сообщает Российская Газета.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении Закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации". Теперь документ направлен в Совет Федерации.

"Предложенные в законе меры помогут повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства", - пояснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В результате реформы, которая затронет почти 62 тысячи человек, денежное содержание судебных приставов будет увеличено. Изменится и пенсионное обеспечение. По словам экспертов, у сотрудников ФССП, как и у военнослужащих, появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы.



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