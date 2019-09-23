Происшествия

10 минут назад

Пристройка дома горела в Липецком районе

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#пожар
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Пристройка дома горела в Липецком районе

Пострадал от огня и чердак дома

Сегодня в 11.37 на пульт связи ОПСП №25 села Новая Деревня Липецкого района, поступило сообщение о пожаре в Новой Деревне, на ул. Титова, д. 4, кв.1. На момент прибытия ОПСП  открытое горение пристройки дома 20 кв.м.. В 12.27 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена внутренняя отделка пристройки дома 20 кв.м., внутренняя отделка чердачного помещения дома 8 кв.м. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливается, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
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#пожар
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