Липчанин показал «класс» жителям Воронежа в вождении маршрутки

Правда, при этом чуть не сбил на пешеходном переходе человека

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Стиль вождения водителя маршрутки сейчас обсуждают в социальных сетях жители столицы Черноземья. На видео регистратора, которое выкладывают в воронежских группах, маршрутный ПАЗик обгоняет другую маршрутку через сплошную, с выездом на встречную полосу, где чуть не сбивает человека едва ступившего на пешеходный переход.



Оценку гонщику на маршрутке, а им оказался житель Липецка, дали в УГИБДД Воронежской области. «Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Воронежу в ходе мониторинга сети Интернет выявили на популярном видеохостинге запись с автомобильного регистратора, содержащую двойное нарушение Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса.

По результатам проведенной проверки установлено, что 17 сентября 2019 года примерно в 16.08 часов возле дома №22 по улице Богдана Хмельницкого города Воронежа 45-летний житель Липецкой области, управляя автобусом «ПАЗ-4234» и следуя по маршруту №122, допустил нарушение пункта 11.4 Правил дорожного движения, который запрещает обгон и пункта 14.1, который обязывает предоставить преимущество пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.



Данный водитель привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и частью 3 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия».

Сумма штрафов, наложенных на водителя, составила 2,5 тысячи рублей», сообщили в УГИБДД Воронежской области.



