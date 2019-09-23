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В Петербурге задержали активиста из-за фотографий политиков на могилах
Задержали активист движения "Агит Россия"
Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за размещение снимков Путина, Медведева, Пескова и других деятелей на могилах Смоленского кладбища, передает Фонтанка.ру.
Вечером 19 сентября на могилах Смоленского лютеранского кладбища неизвестные разместили фотографии политического руководства страны, провластных журналистов и звезд шоу-бизнеса. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Агит Россия».
В посте указывалось, что акцию организовали неизвестные, которых «Агит Россия» тем не менее процитировала: они пояснили, что хотели выразить точку зрения части россиян, которые «не хотят видеть во власти этих людей», поскольку «мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти». Снимки провисели два часа.
В рамках уголовного дела рамках задержан активист движения «Агит Россия» Павел Иванкин. Его подозревают в надругательстве над телами умерших (статья 244 УК). 23 сентября его задержали на двое суток. В Василеостровское УМВД активиста доставили после обыска в квартире.
По данным издания, главное доказательство причастности Иванкина к акции — запись с камер видеонаблюдения. Активист якобы посещал 19 сентября Смоленское кладбище, тогда же на крестах и надгробиях обнаружили портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, телеведущих Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и других.
Свидетелями по делу проходят активисты «Агит России» Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев. Движение отрицает свою причастность к акции.
Уголовное дело возбудили 21 сентября. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Вечером 19 сентября на могилах Смоленского лютеранского кладбища неизвестные разместили фотографии политического руководства страны, провластных журналистов и звезд шоу-бизнеса. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Агит Россия».
В посте указывалось, что акцию организовали неизвестные, которых «Агит Россия» тем не менее процитировала: они пояснили, что хотели выразить точку зрения части россиян, которые «не хотят видеть во власти этих людей», поскольку «мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти». Снимки провисели два часа.
В рамках уголовного дела рамках задержан активист движения «Агит Россия» Павел Иванкин. Его подозревают в надругательстве над телами умерших (статья 244 УК). 23 сентября его задержали на двое суток. В Василеостровское УМВД активиста доставили после обыска в квартире.
По данным издания, главное доказательство причастности Иванкина к акции — запись с камер видеонаблюдения. Активист якобы посещал 19 сентября Смоленское кладбище, тогда же на крестах и надгробиях обнаружили портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, телеведущих Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и других.
Свидетелями по делу проходят активисты «Агит России» Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев. Движение отрицает свою причастность к акции.
Уголовное дело возбудили 21 сентября. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.