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Европейские лоукостеры захотели в Россию
Три крупных лоукостера предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково»
Крупнейший лоукостер в Европе Ryanair, а также EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из аэропорта Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Ирландская, британская и венгерская компании в августе предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково», в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
По словам Леонида Сергеева, за счет этих лоукостеров к 2025 году планируется привлечь в Петербург до шести миллионов дополнительных туристов в год. Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации.
ВВСС направил в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны, 13 из которых уже одобрили. По предварительным данным, иностранные перевозчики собираются осуществлять рейсы круглый год с разницей частоты перелетов летом и зимой — 60 на 40 процентов соответственно.
Ирландская, британская и венгерская компании в августе предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково», в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
По словам Леонида Сергеева, за счет этих лоукостеров к 2025 году планируется привлечь в Петербург до шести миллионов дополнительных туристов в год. Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации.
ВВСС направил в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны, 13 из которых уже одобрили. По предварительным данным, иностранные перевозчики собираются осуществлять рейсы круглый год с разницей частоты перелетов летом и зимой — 60 на 40 процентов соответственно.