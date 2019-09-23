В России

сегодня, 20:10

В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках

171
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках

Девочка ушла из дома после ссоры с мамой из-за учебы

В Казани неделю не могут найти девятиклассницу, которая, поссорившись с мамой из-за учебы, ушла из дома.14-летняя девочка отправилась на улицу в тапочках, футболке и тонких брюках. Об этом сообщает ТатарИнформ.

Инцидент произошел 17 сентября. Мать поспорила с дочкой из-за предстоящего пробного ОГЭ. Дочь так сильно волновалась по поводу экзамена, что отказывалась идти в школу. В итоге школьница выбежала на улицу в домашней одежде, а мать не успела ее догнать.

Женщина обратилась за помощью в полицию и поисковые организации. Но пока результата нет. Розыск школьницы продолжается


171

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Петербурге задержали активиста из-за фотографий политиков на могилах
В Петербурге задержали активиста из-за фотографий политиков на могилах

сегодня, 20:21

В России
Европейские лоукостеры захотели в Россию
Европейские лоукостеры захотели в Россию

сегодня, 20:15

В России
Двое российских детей получили серьезные ожоги в Турции
Двое российских детей получили серьезные ожоги в Турции

сегодня, 19:54

В России
Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете
Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете

сегодня, 09:09

В России
Компьютерные программы по своему поведению стали неотличимы от людей
Компьютерные программы по своему поведению стали неотличимы от людей

сегодня, 09:03

В России
В Петербурге возбудили уголовное дело об осквернении могил после «похорон» Путина
#Путин #акция #Смоленское кладбище
4
В Петербурге возбудили уголовное дело об осквернении могил после «похорон» Путина

вчера, 13:08

В России