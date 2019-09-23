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В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках
Девочка ушла из дома после ссоры с мамой из-за учебы
В Казани неделю не могут найти девятиклассницу, которая, поссорившись с мамой из-за учебы, ушла из дома.14-летняя девочка отправилась на улицу в тапочках, футболке и тонких брюках. Об этом сообщает ТатарИнформ.
Инцидент произошел 17 сентября. Мать поспорила с дочкой из-за предстоящего пробного ОГЭ. Дочь так сильно волновалась по поводу экзамена, что отказывалась идти в школу. В итоге школьница выбежала на улицу в домашней одежде, а мать не успела ее догнать.
Женщина обратилась за помощью в полицию и поисковые организации. Но пока результата нет. Розыск школьницы продолжается
Инцидент произошел 17 сентября. Мать поспорила с дочкой из-за предстоящего пробного ОГЭ. Дочь так сильно волновалась по поводу экзамена, что отказывалась идти в школу. В итоге школьница выбежала на улицу в домашней одежде, а мать не успела ее догнать.
Женщина обратилась за помощью в полицию и поисковые организации. Но пока результата нет. Розыск школьницы продолжается