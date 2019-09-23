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Двое российских детей получили серьезные ожоги в Турции

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Двое российских детей получили серьезные ожоги в Турции

Повар облил их туристов горящим маслом во время праздника

Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о травмировании детей из Екатеринбурга в одном из турецких отелей. Двое детей получили серьезные ожоги горящим маслом во время шоу на финальном ужине, сообщают "Известия".

Отец пострадавших ребят рассказал, что на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига. Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, он нажал на нее еще сильнее. Тогда струя пламени вылетела на людей. Турист отметил, что его дети стояли не рядом с поваром, а наливали себе суп в трех метрах от места, где все происходило.

Данные о происшествии подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он сообщил, что, «к чести наших партнеров из Турции», дети получают необходимую медицинскую помощь. Российская сторона держит ситуацию на контроле и готова подключиться в любой момент. Пока запроса от родителей пострадавших не поступало.

Отец мальчиков заявил, что претензий к гостинице не имеет, так как администрация взяла вину на себя и оплатила россиянам лечение в хорошей клинике и обратные билеты в РФ.
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