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сегодня, 19:54
Двое российских детей получили серьезные ожоги в Турции
Повар облил их туристов горящим маслом во время праздника
Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о травмировании детей из Екатеринбурга в одном из турецких отелей. Двое детей получили серьезные ожоги горящим маслом во время шоу на финальном ужине, сообщают "Известия".
Отец пострадавших ребят рассказал, что на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига. Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, он нажал на нее еще сильнее. Тогда струя пламени вылетела на людей. Турист отметил, что его дети стояли не рядом с поваром, а наливали себе суп в трех метрах от места, где все происходило.
Данные о происшествии подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он сообщил, что, «к чести наших партнеров из Турции», дети получают необходимую медицинскую помощь. Российская сторона держит ситуацию на контроле и готова подключиться в любой момент. Пока запроса от родителей пострадавших не поступало.
Отец мальчиков заявил, что претензий к гостинице не имеет, так как администрация взяла вину на себя и оплатила россиянам лечение в хорошей клинике и обратные билеты в РФ.
Отец пострадавших ребят рассказал, что на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига. Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, он нажал на нее еще сильнее. Тогда струя пламени вылетела на людей. Турист отметил, что его дети стояли не рядом с поваром, а наливали себе суп в трех метрах от места, где все происходило.
Данные о происшествии подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он сообщил, что, «к чести наших партнеров из Турции», дети получают необходимую медицинскую помощь. Российская сторона держит ситуацию на контроле и готова подключиться в любой момент. Пока запроса от родителей пострадавших не поступало.
Отец мальчиков заявил, что претензий к гостинице не имеет, так как администрация взяла вину на себя и оплатила россиянам лечение в хорошей клинике и обратные билеты в РФ.