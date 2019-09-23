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Липецкая вечЁрка: теплые батареи, большие зарплаты и креативные украшения
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 23 сентября.
Активнее всего читатели сегодня обсуждали прохладный сентябрь и старт отопительного сезона. Тепло в дома липчан пока подавать не будут. В связи с резким похолоданием, руководством области дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все
ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты. В многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. Для горячих труб пока недостаточно холодно.
«Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат». Это сообщение липчане также не оставили без внимания. В Липецкой области заработанная плата увеличилась на 10%. Средняя зарплата составляет в нашем регионе - 29'366 рублей, согласно данным Росстата. У работящих липчан и их кошельков – другие данные.
Вкусный фестиваль перенесут на лето. В 2020 году гастрономический фестиваль проведут в августе. Решение о переносе вкусного праздника было принято из-за погоды, которая в эти выходные подвела организаторов.
Сегодня на въезде в аэропорт «Липецк» состоялось открытие зоны отдыха в японском стиле. Японский сад окружил давнего обитателя городской окраины — сделанного из шин динозавра Гава, или как его ласково называют — Гаврюша. . Первоначально планировалось вокруг Гаврюши сделать зеленый газон, но после совещания с липецкими специалистами сошлись во мнении разбить осенний японский сад. Для этого землю вокруг Гаврюши отсыпали разноцветной щепой и галькой, установили в саду традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик.
ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты. В многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. Для горячих труб пока недостаточно холодно.
«Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат». Это сообщение липчане также не оставили без внимания. В Липецкой области заработанная плата увеличилась на 10%. Средняя зарплата составляет в нашем регионе - 29'366 рублей, согласно данным Росстата. У работящих липчан и их кошельков – другие данные.
Вкусный фестиваль перенесут на лето. В 2020 году гастрономический фестиваль проведут в августе. Решение о переносе вкусного праздника было принято из-за погоды, которая в эти выходные подвела организаторов.
Сегодня на въезде в аэропорт «Липецк» состоялось открытие зоны отдыха в японском стиле. Японский сад окружил давнего обитателя городской окраины — сделанного из шин динозавра Гава, или как его ласково называют — Гаврюша. . Первоначально планировалось вокруг Гаврюши сделать зеленый газон, но после совещания с липецкими специалистами сошлись во мнении разбить осенний японский сад. Для этого землю вокруг Гаврюши отсыпали разноцветной щепой и галькой, установили в саду традиционные для японской ландшафтной архитектуры украшения — садовые светильники и деревянный мостик.
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