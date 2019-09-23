В Липецкую область с опережением пришел октябрь

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет в область повышенного атмосферного давления — будет сухо и достаточно прохладно. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует погоде середины октября.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.



24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.



