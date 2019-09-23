День микрорайона завершит красочный салют

28 сентября состоится праздник в поселке Тракторостроителей.

28 сентября в в поселке Тракторостроителей состоится День микрорайона. Как сообщили GOROD48 в управлении Октябрьским округом Липецка, серия мероприятий стартует в 10 часов легкоатлетической эстафетой памяти Василия Клименкова, директора тракторного завода и почетного гражданина города.



Праздник продолжится в 17 часов игровой программой на главной площади поселка — у ДК «Городской». Торжественная часть и праздничный концерт с участием детских творческих коллективов запланированы на 18 часов. После официального открытия Дня микрорайона состоится награждение активистов поселка. Концерт продлится примерно до 20 часов, артистов сменит DJ и начнет дискотеку. Праздник завершится в 21 час красочным салютом.