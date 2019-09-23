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День микрорайона завершит красочный салют

35 1688
#праздник #ЛТЗ
3
День микрорайона завершит красочный салют

28 сентября состоится праздник в поселке Тракторостроителей.

28 сентября в в поселке Тракторостроителей состоится День микрорайона. Как сообщили GOROD48 в управлении Октябрьским округом Липецка, серия мероприятий стартует в 10 часов легкоатлетической эстафетой памяти Василия Клименкова, директора тракторного завода и почетного гражданина города.

Праздник продолжится в 17 часов игровой программой на главной площади поселка — у ДК «Городской». Торжественная часть и праздничный концерт с участием детских творческих коллективов запланированы на 18 часов. После официального открытия Дня микрорайона состоится награждение активистов поселка. Концерт продлится примерно до 20 часов, артистов сменит DJ и начнет дискотеку. Праздник завершится в 21 час красочным салютом.
35 1688
#праздник #ЛТЗ
3

Комментарии (35)

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Блевалый

9 минут назад
Даешь день подъезда! Каждый день праздник! кто инстаграмится, кто остограмиться...
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Гость с Ростова .

9 минут назад
ГТЗЛ, Приезал в гости к матери и посетил Быханов сад. Не впечатлил совсем. Хрень какая то , а не парк. В моей юности Комсомольский был гораздо лучше. Работала танцплощадка, аттракционы, тир, кинотеатр. А сейчас ничего нет, какие то убогие качели и песочница? Да пустые киоски без посетителей.
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Скажи лучше , что зассал.

12 минут назад
Animal planet, . Хорошо, давай в трактире Гоголь на Косманавтов.
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ТЗЛ

13 минут назад
Пир во время чумы! Район ЛТЗ депрессивный, а мог бы быть парком, без вонючек очистных и шлакопереработки С него и надо начинать, а не Быханов вылизывать, а теперь салютовать, глаза замыливать
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Animal planet

17 минут назад
Да и уточняю насчёт, Фу,посещать такие рыгаловки может только такой гопник как ты,а еще чет пыжишься,лошара блевотная.
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Да и уточняю насчёт

20 минут назад
Animal planet, расположения заведения- паротита дома номер 14. Что бы не обмазался, что не нашёл. Там скажешь что ты с планеты обезьян- ну а дальше будет дело техники.
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Ты только помойся,

24 минуты назад
Animal planet, а то от тебя псиной несёт. В наливайке этого не любят.
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Animal planet

27 минут назад
Житель ЛТЗ, смотри если не придешь...
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Житель ЛТЗ

29 минут назад
Animal planet, В наливайке
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Сегодня после 19 часов-

31 минуту назад
Animal planet, в наливайте 9 микрорайона. Буду ждать.
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