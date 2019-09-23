Общество

57 минут назад

Из-за сильного ветра 12 тысяч липчан остались без электричества

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#отключение #авария #ветер
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Аварийные бригады устраняют порывы сетей снабжения.

Сильный ветер вчера стал причиной обрыва воздушных линий и аварийных отключений электричества в нескольких районах Липецка. Как сообщили в АО «ЛГЭК», без света остались потребители в районах Сокола, НЛМК, Сырского Рудника, Сселок, поселка Новая Жизнь и станции Казинка. Произошли 12 аварийных отключений, в результате чего были обесточены более 12 тысяч потребителей.

- Из поступивших в диспетчерскую службу АО «ЛГЭК» 74 заявок на отсутствие напряжения у потребителей 54 заявки выполнены, напряжение подано. По оставшимся адресам аварийно- восстановительные бригады электроэнергетиков продолжают работать. На данный момент 10 аварий устранено, 11,8 тыс. жителей города и 433 юридических лица вновь подключены к электроснабжению, - уточнили в энергокомпании.

Сейчас бригады АО «ЛГЭК» ведут масштабные восстановительные работы в районе поселке Новая жизнь, где обесточенными остаются 8 трансформаторных подстанций, обеспечивающих электричеством 8 юридических и более 500 физических лиц. Аварийные работы намерены закончить сегодня.

Как сообщили GOROD48 в «МРСК Центра», аварийные отключения произошли и у их потребителей. 30 бригад вчера оперативно устранили аварии, потребители были отключены от электроснабжения не более чем на полтора часа.

Напомним, во второй половине дня в воскресенье, 22 сентября, в связи с усилением ветра в Единую дежурно-диспетчерскую службу и телефоны «Системы 112» управления ГО и ЧС Липецка поступили сигналы о 12 фактах падения деревьев, а также сучьев на провода электропередач. Пострадавших нет.
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#отключение #авария #ветер
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Комментарии (1)

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Блин горелый

44 минуты назад
А если бы и впрямь сильный ветер? - Национальная катастрофа в одном, отдельно взятом, городе!
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