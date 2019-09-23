Из-за сильного ветра 12 тысяч липчан остались без электричества

Аварийные бригады устраняют порывы сетей снабжения.

Сильный ветер вчера стал причиной обрыва воздушных линий и аварийных отключений электричества в нескольких районах Липецка. Как сообщили в АО «ЛГЭК», без света остались потребители в районах Сокола, НЛМК, Сырского Рудника, Сселок, поселка Новая Жизнь и станции Казинка. Произошли 12 аварийных отключений, в результате чего были обесточены более 12 тысяч потребителей.



- Из поступивших в диспетчерскую службу АО «ЛГЭК» 74 заявок на отсутствие напряжения у потребителей 54 заявки выполнены, напряжение подано. По оставшимся адресам аварийно- восстановительные бригады электроэнергетиков продолжают работать. На данный момент 10 аварий устранено, 11,8 тыс. жителей города и 433 юридических лица вновь подключены к электроснабжению, - уточнили в энергокомпании.



Сейчас бригады АО «ЛГЭК» ведут масштабные восстановительные работы в районе поселке Новая жизнь, где обесточенными остаются 8 трансформаторных подстанций, обеспечивающих электричеством 8 юридических и более 500 физических лиц. Аварийные работы намерены закончить сегодня.



Как сообщили GOROD48 в «МРСК Центра», аварийные отключения произошли и у их потребителей. 30 бригад вчера оперативно устранили аварии, потребители были отключены от электроснабжения не более чем на полтора часа.



Напомним, во второй половине дня в воскресенье, 22 сентября, в связи с усилением ветра в Единую дежурно-диспетчерскую службу и телефоны «Системы 112» управления ГО и ЧС Липецка поступили сигналы о 12 фактах падения деревьев, а также сучьев на провода электропередач. Пострадавших нет.

