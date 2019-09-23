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Тепло в дома липчан пока подавать не будут

44 2237
#тепло
2
Тепло в дома липчан пока подавать не будут

Ресурсоснабжающие организации готовы к подаче тепла в детские сады, школы и больницы.

В связи с резким похолоданием, руководством области дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все
ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты.

В многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. На текущий момент этот показатель не достигнут ни в одном муниципальном образовании Липецкой области. Более того, по прогнозу гидрометцентра уже в пятницу 27 сентября температура воздуха в Липецке в дневное время поднимется до +15º С, что в случае включения отопления приведет к значительным перегревам и, как следствие, к высоким начислениям за отопление.
44 2237
#тепло
2

Комментарии (44)

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Мисс Осень

4 минуты назад
включите обогреватель и также 2000 отдашь за электричество
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Сергей

5 минут назад
Толку в вашем тепле, что дадут, что не дадут. У нас всегда колотун. Задолбали уже, платим исправно, а мерзнем, тепло на пятый этаж не поднимается, не знаю уж в чем дело, в насосе или ещё в чем... Проверьте Ушинского, 30 пятые этажи. Более 20 лет одно и тоже.
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Блин

10 минут назад
А вы не нытики, кто пишет типа включите обогреватель, закройте окна, оденьте штаны и двигайтесь? Мы и без вас сопливых во всем этом уже сами разобрались. Если у тебя плюс 23 в квартире, то закрой свой рот и помалкивай со своими советами. У нас далеко не 23 дома. И про окна с дверями опять только не нойте. За 2 рубля удавитесь, сосульки из носа будут рости, но будут усираться, что у них дома жара, лишь бы не платить
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Неравнодушный

12 минут назад
Вопрос, вопрос,вопрос!!!!!, ответ. В Сирии. Сладкая парочка отвезла. По прогнозам синоптиков(?),у нас ещё будет +28. А то,что отпрапортовали в град Москау, о готовности к зиме, так чтобы табуретки под обоими не зашатались.
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Дайте тепло в квартиры!!!

12 минут назад
Отопление нужно давать, жара костей не ломит!
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Нытикам

13 минут назад
задницы свои поднимите, сходите в магазин и купите масляный обогреватель. Пожаров от него не бывает, стоит копейки. +26 у меня сейчас в квартире. За электричество заплатите рублей 300. За отопление я платил в прошлом году более 4 000 рублей. Экономия более, чем в 10 раз.
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Сергей 13

13 минут назад
Местный, будь у нас температуры,как в Москве,Вы бы ишшо неделю назад зубы на полку положили.
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Общий привет

15 минут назад
Заметьте, никто не думает о людях, их здоровье, самочувствии. Мысль всего одна - деньги! Зачем тратить деньги, если можно их потихоньку раздербанить между собой? Выбрали власть - получите!
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СветЛана

18 минут назад
В квартирах уже теплее не станет....даже если на улице +18 будет! Лучше бы дали отопление чем сейчас все ходят простывшие!
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Знаток

19 минут назад
Житель, приведите в порядок свои окна и двери. И будет вам счастье. В крайнем случае включите обогреватель. Отопление однозначно давать рано.
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