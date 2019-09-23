Тепло в дома липчан пока подавать не будут

Ресурсоснабжающие организации готовы к подаче тепла в детские сады, школы и больницы.



В связи с резким похолоданием, руководством области дано поручение главам муниципальных образований о принятии решения о подаче тепла в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Все

ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность к подаче тепла на эти объекты.



В многоквартирные дома подача тепла производится при установившейся среднесуточной температуре ниже +8ºС в течение пяти дней. На текущий момент этот показатель не достигнут ни в одном муниципальном образовании Липецкой области. Более того, по прогнозу гидрометцентра уже в пятницу 27 сентября температура воздуха в Липецке в дневное время поднимется до +15º С, что в случае включения отопления приведет к значительным перегревам и, как следствие, к высоким начислениям за отопление.

