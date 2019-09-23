Под Липецком продолжается разрушение памятника археологии эпохи мезолита

В сентябре 2019 года археологами Областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области» был произведен осмотр территории объекта археологического наследия «Поселение Сселки 11», расположенного рядом с селом Сселки, в Правобережном районе Липецка. Зафиксирован факт масштабных разрушений памятника археологии с использованием землеройной техники.

Как сообщает Госдирекция по охране культурного наследия, объект был выявлен в 1959 году отрядом экспедиции Ленинградского отделения Институт археологии Академии Наук СССР под руководством В.П. Левенка. В 1999 году разведочным отрядом экспедиции Липецкого государственного педагогического университета под руководством Е.Н. Мельникова было произведено повторное исследование памятника. Уже тогда Е.Н. Мельников отмечал, что местными жителями ведется стихийная добыча песка с территории памятника, но на тот момент она не носила систематический характер и велась без применения землеройной техники. На разрушенном, при добыче песка, участке Е.Н. Мельниковым был заложен небольшой раскоп, где были выявлены материалы эпох мезолита (9-7 тыс. до н.э.) и бронзы (3-2 тыс. до н.э.).



В 2017 году отрядом экспедиции Липецкой городской научной общественной организации «Археолог» под руководством А.С. Желудкова произведено новое обследование территории «Поселения Сселки 11». По результатам проведенных работ автором установлено, что на территории памятника организован стихийный карьер по добыче песка, которая ведется с применением землеройной техники и наносит большой урон территории объекта археологического наследия. В ходе сбора подъемного материала им были выявлены материалы от эпохи мезолита до нового времени (XVIII-XIX вв.). По результатам работ в Управление по охране объектов культурного наследия было направлено соответствующее письмо, однако на тот момент установить виновных не удалось.



В 2019-м году сотрудниками ОБУК «Госдирекция», под руководством Михайлова Д.С. проводились спасательные работы на краю стихийного карьера: частично были изучены остатки постройки эпохи бронзы (2 тыс. до н.э.), выявлено большое количество керамического материала соответствующей эпохи, а так же следы кремневой мастерской, вероятно эпохи мезолита. Яркой находкой стали крупные, хорошо сохранившиеся (очень редкое явление в археологии Верхнего Дона), остатки обожженных деревянных плах, на основании радиоуглеродного анализа которых будет установлена точная датировка постройки и соответствующего археологического материала.



По результатам выезда ОБУК «Госдирекция» помимо ранее выявленных разрушений, были зафиксированы новые. В северо-западной части памятника, обнаружены котлованы которые, судя по визуальным следам, выбирались с помощью экскаватора. Так же выемка грунта зафиксирован, в юго-западной части участка, непосредственно рядом с местами археологических зачисток проведённых сотрудниками ЛГНОО «Археолог» в 2017 году. По предварительным результатам обследования масштаб разрушения может составлять до нескольких сотен квадратных метров. Полученная информация была передана в Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

