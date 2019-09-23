Житель Чаплыгинского района забил знакомую ножами

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября 2019 года подозреваемый, находясь в гостях у 52-летней знакомой, в ходе конфликта нанес хозяйке дома множественные удары ножами по лицу и шеи. После чего покинул место преступления. От полученных ранений женщина скончалась.



Вернувшись утром в дом потерпевшей, подозреваемый попросил соседей вызывать бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть хозяйки дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после осмотра которой , были собраны достаточные доказательства для задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Вину в совершении преступления фигурант не стал отрицать, подтвердив свои показания во время их проверки на месте происшествия, а также показал место, куда выбросил ножи после убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.





