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Житель Чаплыгинского района забил знакомую ножами

4 1409
#убийство
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Житель Чаплыгинского района забил знакомую ножами

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября 2019 года подозреваемый, находясь в гостях у 52-летней знакомой, в ходе конфликта нанес хозяйке дома множественные удары ножами по лицу и шеи. После чего покинул место преступления. От полученных ранений женщина скончалась.

Вернувшись утром в дом потерпевшей, подозреваемый попросил соседей вызывать бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть хозяйки дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после осмотра которой , были собраны достаточные доказательства для задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вину в совершении преступления фигурант не стал отрицать, подтвердив свои показания во время их проверки на месте происшествия, а также показал место, куда выбросил ножи после убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

  
4 1409
#убийство
2

Комментарии (4)

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Кащенко

44 минуты назад
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ленивые чаплыгинские

сегодня, 14:10
психи. лень было даже замести следы убийства.
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Калина красная

сегодня, 14:00
На безхерbе женщины совсем с ума сходят.
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Русская семья

сегодня, 13:56
Как скучно я живу
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