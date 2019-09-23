Спорт

53 минуты назад

Липчанка установила рекорд «Московского марафона»

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#Марафон #Коробкина
Липчанка установила рекорд «Московского марафона»

Липчане оказались на виду в самом массовом забеге страны.

Мастер спорта международного класса Елена Коробкина из Липецка стала победительницей забега на 10 км в рамках состоявшегося вчера в столице Московского марафона.

Чем еще заняться 2-кратной чемпионке Европы и многократной чемпионке России в беге на 3 и 5 тысяч метров, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допускает ее до стартов в Европе и мире? Остается – бегать по России. В этом году Коробкина уже стала победительницей массовых 10-километровых забегов в Чувашии и в родном Липецке. А всего неделю назад Елена впервые рискнула пробежать полумарафонскую дистанцию (12 км 100 метров) в Ярославле и выиграла в этой дисциплине чемпионат России!

По улицам столицы Коробкина вчера бежала привычную «десятку». Сейчас липчанка находится в оптимальной форме, что позволило ей не просто выиграть забег, но и попутно установить рекорд трассы – 32 минуты 26 секунды. Финишировавшая второй Наталья Колоскова из Владивостока отстала почти на одну секунду – 33,13. «Бронзу» заслужила еще одна воспитанница липецкой легкой атлетики Светлана Симакова (Киреева)– 33,16.

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Отметим, что прежний рекорд 10-километрового забега по улицам столицы тоже принадлежал Коробкиной и был установлен в мае этого года на Московском полумарафоне. Тогда результат Елены составил 33,51. Сейчас же она была быстрее на целых 25 секунд!

У мужчин «десятку» выиграл пермяк Владимир Никитин - 28.50.

В «Московском марафоне» участвовали бегуны из разных городов и даже стран. Липецкие поклонники «королевы спорта» выступили и на классической марафонской дистанции – 42 км 195 метров.

Лучшим из наших стал многократный чемпион области по триатлону Никита Зиновьев – 24-е место в общем зачете - 2 часа 35 минут 5 секунд. Это результат оказался лучшим в возрастной категории 20-22 года.

Победителем на марафонской дистанции стал москвич Искандер Ядгаров- 2:18.01. Среди женщин праздновала омичка Марина Ковалёва - 2:29.25.

Согласно данным на сайте мэрии Москвы, всего на старт в различных забегах вышли 33 тысяч человек, из них 26 тысяч добежали до финиша, что тоже стало рекордом.

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#Марафон #Коробкина

Комментарии (2)

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Анна Ванна

8 минут назад
аХтАр из Гэ=48, а ты минуту от секунды отличить можешь: "что позволило ей не просто выиграть забег, но и попутно установить рекорд трассы – 32 минуты 26 секунды. Финишировавшая второй Наталья Колоскова из Владивостока отстала почти на одну секунду – 33,13."?
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ПРАВДА

33 минуты назад
Молодчина дивчина.
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