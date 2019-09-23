Происшествия
сегодня, 12:18
За изнасилование липецкой спортсменки наказаны 11 анапских полицейских
29 4054
ГУ МВД по Краснодарскому краю приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю в ответ на запрос "Свободных Медиа" рассказали, что ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе. До сих пор проводится проверка. Ранее суд арестовал двух полицейских Леонида Паланчука и Рустама Наниза. Их подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера (ч.2 ст.133 УК РФ). Провинившихся сотрудников уволили.
Из-за инцидента по отрицательным мотивам были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их непосредственные руководители. Освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД по Анапе (Андрей Рапп — прим.ред) и замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Анапе.
Замначальника — начальник полиции ОМВД по Анапе (на сайте указан Денис Клещев — прим.ред) предупрежден о неполном служебном соответствии. «Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — прокомментировали в ведомстве.
По версии следствия, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Полицейские за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к сексу.
По информации СМИ, волейболистка приехала на сборы из Липецка и играет в юношеской сборной России. (По информации GOROD48, девушка, уроженка Липецка, проживает в данный момент в Подмосковье)
Адвокат Юрий Гапеев рассказал версию полицейских. По словам адвоката, полицейские подошли к паре и начали вести видеозапись, чтобы зафиксировать возможное преступление — изнасилование. Затем помогли найти телефон девушки и ушли. «Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — заявил адвокат.
Фото: sobesednik.ru
Из-за инцидента по отрицательным мотивам были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их непосредственные руководители. Освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД по Анапе (Андрей Рапп — прим.ред) и замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Анапе.
Замначальника — начальник полиции ОМВД по Анапе (на сайте указан Денис Клещев — прим.ред) предупрежден о неполном служебном соответствии. «Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — прокомментировали в ведомстве.
По версии следствия, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Полицейские за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к сексу.
По информации СМИ, волейболистка приехала на сборы из Липецка и играет в юношеской сборной России. (По информации GOROD48, девушка, уроженка Липецка, проживает в данный момент в Подмосковье)
Адвокат Юрий Гапеев рассказал версию полицейских. По словам адвоката, полицейские подошли к паре и начали вести видеозапись, чтобы зафиксировать возможное преступление — изнасилование. Затем помогли найти телефон девушки и ушли. «Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — заявил адвокат.
Фото: sobesednik.ru
29 4054
Бильярдист
1
Липчанин
Аноним.
А вот это абсолютная правда !.
Правильно
Оперативный псевдоним.
Ксения
Александр
Хороший счёт один к 11 !