Происшествия

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За изнасилование липецкой спортсменки наказаны 11 анапских полицейских

29 4054
#полиция #изнасилование
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За изнасилование липецкой спортсменки наказаны 11 анапских полицейских

ГУ МВД по Краснодарскому краю приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе. 

В ГУ МВД по Краснодарскому краю в ответ на запрос "Свободных Медиа" рассказали, что ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе. До сих пор проводится проверка. Ранее суд арестовал двух полицейских Леонида Паланчука и Рустама Наниза. Их подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера (ч.2 ст.133 УК РФ). Провинившихся сотрудников уволили.

Из-за инцидента по отрицательным мотивам были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их непосредственные руководители. Освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД по Анапе (Андрей Рапп — прим.ред) и замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Анапе.

Замначальника — начальник полиции ОМВД по Анапе (на сайте указан Денис Клещев — прим.ред)  предупрежден о неполном служебном соответствии. «Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Полицейские за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к сексу.

По информации СМИ, волейболистка приехала на сборы из Липецка и играет в юношеской сборной России. (По информации GOROD48, девушка, уроженка Липецка, проживает в данный момент в Подмосковье)

Адвокат Юрий Гапеев рассказал версию полицейских. По словам адвоката, полицейские подошли к паре и начали вести видеозапись, чтобы зафиксировать возможное преступление — изнасилование. Затем помогли найти телефон девушки и ушли. «Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — заявил адвокат.

Фото: sobesednik.ru

29 4054
#полиция #изнасилование
7

Комментарии (29)

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Бильярдист

2 минуты назад
Два шара в одну лузу загонял?
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1

6 минут назад
Липчанин, нет тела - нет дела. По мне, шкура сама захотела откупиться. Сейчас они такие.
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Липчанин

12 минут назад
И где тут наказание? В увольнении что ли?
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Аноним.

14 минут назад
... - " ПО - ЗОР " !!! - РОССИЙСКИМ -ПОЛИЦЕЙСКИМ И ... - ВРАЧАМ !!! - ВОРАМ ВСЕМ , ВЗЯТОЧНИКАМ, - ПАЛАЧАМ !!!...
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А вот это абсолютная правда !.

21 минуту назад
Александр, В стране не пойми что, а плешивый всегда в стороне, всегда хороший, всегда не причём , Только знает талдычить про мощный экономический рывок, рост благосостояния ,беспрецендентный рост зарплат , И конечно у этого ублюдка растёт благополучие!.
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Правильно

24 минуты назад
Ксения, Обязательно парни тухлых дырок обходите стороной!, Если тухлая дырка хочет, пусть платит !!!.
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Оперативный псевдоним.

24 минуты назад
Я рад что их наказали так им и надо им дали власть в руки и они оборзели вышлепки
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Ксения

25 минут назад
В каком бы состоянии не находилась девушка, ни один мужик не имеет право подходить и лапать, мацать, трахать и т.д. Будь то Полиция, будь то ситуация с Шурыгиной. Какими бы проститутками небыли девки, ну нельзя, тем более с несовершеннолетними. А теперь полетели головы, вплоть до руководства, потому что соплякам мама в детстве не объясняла такие простые правила.
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Александр

26 минут назад
Гостья, а у нас в стране даже президент всегда непричем
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Хороший счёт один к 11 !

26 минут назад
Один тухлый кратер поглотил 11 Вулканов !.
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