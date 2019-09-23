4 минуты назад
Тепло в учреждения социальной сферы Липецка начнут подавать по заявкам
Постановление о включении систем отопления отдельным группам потребителей сегодня, 23 сентября, подписала глава Липецка Евгения Уваркина.
АО «Липецкая городская энергетическая компания» и филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии этим группам потребителей.
Жилые дома и другие объекты к отоплению начнут подключать, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд не будет подниматься выше +8°С, сообщает пресс – служба администрации Липецка.