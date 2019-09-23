Общество

4 минуты назад

Тепло в учреждения социальной сферы Липецка начнут подавать по заявкам

53
#отопительный сезон
Тепло в учреждения социальной сферы Липецка начнут подавать по заявкам

Постановление о включении систем отопления отдельным группам потребителей сегодня, 23 сентября, подписала глава Липецка Евгения Уваркина.

Для обеспечения на объектах социальной сферы областного центра температурного режима в соответствии с санитарными нормами руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания разрешено производить включение систем отопления по согласованию с энергоснабжающими организациями.

АО «Липецкая городская энергетическая компания» и филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии этим группам потребителей.

Жилые дома и другие объекты к отоплению начнут подключать, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд не будет подниматься выше +8°С, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

53
#отопительный сезон

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Гаврюшу окружил японский сад
#динозавр
Гаврюшу окружил японский сад

6 минут назад

Общество
Руководство предприятия «Липецкпассажиртранспорт» оштрафовали за переработку водителей
#переработка #водители
2
Руководство предприятия «Липецкпассажиртранспорт» оштрафовали за переработку водителей

31 минуту назад

Общество
Липчанин крал еду из магазинов
#кража
11
Липчанин крал еду из магазинов

сегодня, 10:42

Общество
Липчан ждет студеный февраль и теплый март
#прогноз #зима #весна
8
Липчан ждет студеный февраль и теплый март

сегодня, 10:11

Общество
Городские спасатели трижды выезжали на деблокировку проездов
#ветер #стихия #деревья
1
Городские спасатели трижды выезжали на деблокировку проездов

сегодня, 10:11

Общество
Две кражи раскрыли липецкие полицейские за сутки
#кража
8
Две кражи раскрыли липецкие полицейские за сутки

сегодня, 09:26

Общество