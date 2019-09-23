Упавшие деревья повредили в Липецке три автомобиля

Во второй половине дня в воскресенье 22 сентября в связи с усилением ветра в Единую дежурно-диспетчерскую службу и телефоны «Системы 112» управления ГО и ЧС Липецка поступили сигналы о 12 фактах падения деревьев, а также сучьев на провода электропередач. Пострадавших нет.

На трассе Липецк-Грязи, на дороге у села Новоселкино, на ул. Неделина на второстепенном проезде упавшие деревья перекрыли полосы для движения транспорта. Для ликвидации последствий в эти районы были направлены спасатели управления ГО и ЧС.



Во дворах на 15 микрорайоне и ул. 60 лет СССР в результате падения деревьев и сучьев повреждены 3 автомобиля. По всем случаям диспетчерами служб управления информация оперативно направлена по ведомственной принадлежности – в Горсвет, ЛГЭК, АДС, полицию.



Масштабных аварийных ситуаций в системе ЖКХ не произошло. Локальные отключения света зафиксированы в 9 случаях. На улице Фурманова, площади Мира, в районе Сырского Рудника, Казинки, Сокола.



На утро 23 сентября без света оставались около 400 человек в Казинке, Новой жизни, Новосёлкино. Работают аварийные бригады коммунальных служб.





