Липчанин совершил покупки с чужой банковской карты на 6 тысяч рублей

В отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 25-летняя липчанка и сообщила о том, что неизвестный похитил денежные средства с ее банковской карты в сумме 6 тысяч рублей.





Отделом дознания Отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.



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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний житель города. Подозреваемый рассказал, что 8 сентября он нашел банковскую карту, которую решил не возвращать законному владельцу. Банковская карта была с функцией совершения покупок до тысячи рублей без ввода пин-кода. Тогда подозреваемый отправился за покупками в ближайший магазин, расплачиваясь найденной банковской картой.Отделом дознания Отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.