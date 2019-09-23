Происшествия

сегодня, 10:48

Липчанин совершил покупки с чужой банковской карты на 6 тысяч рублей

3 568
#кража
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Липчанин совершил покупки с чужой банковской карты на 6 тысяч рублей

В отдел полиции № 5 УМВД России по  Липецку с заявлением обратилась 25-летняя липчанка и сообщила о том, что неизвестный похитил денежные средства с ее банковской карты в сумме 6 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний житель города. Подозреваемый рассказал, что 8 сентября он нашел банковскую карту, которую решил не возвращать законному владельцу. Банковская карта была с функцией совершения покупок до тысячи рублей без ввода пин-кода. Тогда подозреваемый отправился за покупками в ближайший магазин, расплачиваясь найденной банковской картой.

Отделом дознания Отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.

Фото: sb-advice.com

3 568
#кража
1

Комментарии (3)

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НЕ ПАТРИОТ

44 минуты назад
Я, "Эту функцию" может заблокировать сам владелец карты.
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ты

55 минут назад
для Я,поговариваю, собираются до 3-х тысяч повышать. Что бы по 5 раз на кассу не становиться)))
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Я

сегодня, 11:11
Банкам давно пора запретить эту функцию.
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