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Липчанин совершил покупки с чужой банковской карты на 6 тысяч рублей
В отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 25-летняя липчанка и сообщила о том, что неизвестный похитил денежные средства с ее банковской карты в сумме 6 тысяч рублей.
Отделом дознания Отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.
Фото: sb-advice.com
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