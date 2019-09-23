Липчанин крал еду из магазинов

В отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку обратилось руководство магазина, расположенного по улице Меркулова. Из поступившего заявления сотрудникам полиции стало известно, что неизвестный мужчина из магазина тайно похитил продукты питания на общую сумму 4900 рублей.



В этот же день в отдел полиции обратился и директор магазина, расположенного по улице Шубина, в заявлении которого указано, что неизвестный мужчина из торгового зала магазина совершил кражу продуктов питания на общую сумму 2800 рублей.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью.



Возбуждены уголовные дела. Расследование проводит отдел дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку.

