Общество

сегодня, 10:42

Липчанин крал еду из магазинов

11 666
#кража
1
Липчанин крал еду из магазинов
В отдел полиции № 7 УМВД России по  Липецку  обратилось руководство магазина, расположенного по улице Меркулова. Из поступившего заявления сотрудникам полиции стало известно, что неизвестный мужчина из магазина тайно похитил продукты питания на общую сумму 4900 рублей.

В этот же день в отдел полиции обратился и директор магазина, расположенного по улице Шубина, в заявлении которого указано, что неизвестный мужчина из торгового зала магазина совершил кражу продуктов питания на общую сумму 2800 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью.

Возбуждены уголовные дела. Расследование проводит отдел дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку.
11 666
#кража
1

Комментарии (11)

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гость

20 минут назад
Работник торговли, что-то можно придумать... Говорят, даже на собак и кошек надо отпускать, а на людей тем более...
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Работник торговли

33 минуты назад
Да они забыли подписать, при сидевший администратора при входе и наблюдением за компьютером, или охраной которая и отвечает за это. И также всё украденное, ПРОСРОЧКУ списываются на ПРОДОВЦОВ, кассиров.
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гость

35 минут назад
Сейчас люди поменялись. Мне кажется если хочется есть и попросить у работников магазина или кафе - не дадут!!! Хотя много чего выбрасывается. Поэтому люди идут на воровство. А есть может хотеть и бомж, и временно потерявший работу, и даже работающий человек, потративший свой малый доход на чересчур необходимое срочное. У меня, например, много хороших знакомых, но в долг никто не даст. Еще раз: люди поменялись.
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Жэка.

36 минут назад
Народ с голодухи пухнет.
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Участковый

38 минут назад
Воришка приехал с Украины
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Бумага всё стерпит

45 минут назад
По ходу здесь без просрочки не обошлось. Или приписке, ведь похищенного не нашли? Сел!!!!
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Путин!

56 минут назад
Ты сука, народ уже с голоду ворует !.
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Анна

57 минут назад
Дожили,Во всем мире благосостояние граждан растет а у нас на хлеб людям не хватает
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Наш

сегодня, 11:06
Ваш, конечно, не было. Продукты стоили дешевле!
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гость

сегодня, 11:03
Интересно, а за украденную буханку хлеба простят и отдадут ли ее голодному? Давно напрашивается мысль попробовать. Вообще-то зависит от сочувствия и милосердия продавцов. В Липецке при СССР в общественных столовых кормили бесплатно бедных больных, не обижали, их было таких совсем мало, приходили в последнюю очередь когда большинство людей уже покушают.Сейчас по-другому: выбрасывают с магазинов и кафе в мусорки и оттуда желающие, их уже больше, берут. Культура лучше была при СССР..
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