Липчан ждет студеный февраль и теплый март

Эксперты Росгидромета дали вероятностный прогноз на отопительный сезон.

Синоптики Росгидромета прогнозируют комфортную привычную зиму для жителей Центрального Федерального округа. Эти сведения содержатся в вероятностном прогнозе температурного режима в России на отопительный период, с октября 2019 по март 2020 года.



В Липецкой области конец осени и почти вся зима будут в пределах среднегодовых значений. Так, средняя температура воздуха в октябре составит +5,3С, в ноябре -1С, в декабре -6С, в январе -9,5С А вот февраль будет холоднее, чем обычно (норма -8,7С). Стужа прогнозируются и на остальной части Центрального Федерального округа. Зато весна сразу заявит о своих правах. Синоптики считают, что в марте средняя температура в Липецке и регионе будет выше, чем обычно (норма -3,1С).



Авторы вероятностного прогноза отмечают, что его оправдываемость в последние 19 лет составляла 58-81%.