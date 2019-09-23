Городские спасатели трижды выезжали на деблокировку проездов

Последствия сильного ветра мешали проезду.

Вчера в Липецке спасатели МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» трижды выезжали на опиловку деревьев, сообщили в пресс-службе организации.

Во всех трех случаях деревья падали на проезжую часть после сильного ветра. Так, одно дерево упало в поселке «Новоселкино», одно рядом с остановкой поселенок «Матырский на трассе «Липецк-Грязи» и на второстепенный проезд рядом с домами 49 и 55 на улице Неделина.