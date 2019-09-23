Владелец ларька заплатит штраф за торговлю дешевой водкой

В торговом павильоне нашли 30 бутылок «Талки».

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 15 000 рублей на предпринимателя из Азербайджана, владельца киоска на улице Воровского. В ларьке вели торговлю водкой.



Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вышли с проверкой на улицу Воровского в декабре 2018 года . В поле зрения попал киоск у магазина. В ларьке проверяющие нашли фальсифицированную водку — 30 бутылок «Талки». Спиртное покупателям продавали по 120 рублей. Экспертиза установила, что все акцизные марки на товарах оказались подделкой. На хозяина ларька завели административное дело за оборот алкоголя без разрешения. Предприниматель отрицал свою причастность к торговле спиртным, а его подчиненная, продавщица, взяла всю вину себя. Они призналась в том, что без ведома владельца ларька принесла в киоск водку и торговала ею в свою пользу.



Осуществление оборота (в том числе хранения) алкогольной продукции без соответствующих документов создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. При этих обстоятельствах суд решил, что предупреждение в качестве наказания по данному делу не применимо. Владельцу киоска придется заплатить штраф.