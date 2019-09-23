Происшествия

54 минуты назад

Владелец ларька заплатит штраф за торговлю дешевой водкой

7 412
#торговля #ларек #водка
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Владелец ларька заплатит штраф за торговлю дешевой водкой

В торговом павильоне нашли 30 бутылок «Талки».

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 15 000 рублей на предпринимателя из Азербайджана, владельца киоска на улице Воровского. В ларьке вели торговлю водкой.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вышли с проверкой на улицу Воровского в декабре 2018 года . В поле зрения попал киоск у магазина. В ларьке проверяющие нашли фальсифицированную водку — 30 бутылок «Талки». Спиртное покупателям продавали по 120 рублей. Экспертиза установила, что все акцизные марки на товарах оказались подделкой. На хозяина ларька завели административное дело за оборот алкоголя без разрешения. Предприниматель отрицал свою причастность к торговле спиртным, а его подчиненная, продавщица, взяла всю вину себя. Они призналась в том, что без ведома владельца ларька принесла в киоск водку и торговала ею в свою пользу.

Осуществление оборота (в том числе хранения) алкогольной продукции без соответствующих документов создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. При этих обстоятельствах суд решил, что предупреждение в качестве наказания по данному делу не применимо. Владельцу киоска придется заплатить штраф.
7 412
#торговля #ларек #водка
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Комментарии (7)

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людей за ИДИОТОВ держите ?

10 минут назад
Алканы 15-го, 500 000 , это если , продавщица скажет , я не * , а если , без ведома владельца ларька принесла в киоск водку и торговала ею в свою пользу, то тогда , 15 000 ! ТЕХНОЛОГИЯ , МЛЯ !
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Как

29 минут назад
Грязи левой водки у предпринимателя из азербайджана на Гоголя 2. Очереди нет, крыша имеется...
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лапша на уши

36 минут назад
людей за ИДИОТОВ держите ?, ... за лохов нас не держи!!! Продавец без ведома хозяина шага не смеет сделать - шаг влево, шаг вправо - РАССТРЕЛ!!!
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Алканы 15-го

36 минут назад
Какой штраф? Ведь другие за самопал платили 500 000
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Ветеран ВС СССР

40 минут назад
что то возле нашего дома по Меркулова 43 постоянно торгуют спиртным и никто не обращает на это внимание, видимо хорошо всем отслюнявили..
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дозорный

41 минуту назад
Почему сотрудникам управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области не попадают на глаза ларьки - НА КОЛЬЦЕВОЙ, после 21.00 всегда можно затариться, и на 15 мик.р-не напротив дома 25, тоже по ночам не откажут и ФАНФУРИКИ и ПОЛЛИТРА ??? Наверное каманду дали - НЕ ЗЯ_Я_Я_Я...
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людей за ИДИОТОВ держите ?

46 минут назад
Предприниматель отрицал свою причастность к торговле спиртным, а его подчиненная, продавщица, взяла всю вину себя. Они призналась в том, что без ведома владельца ларька принесла в киоск водку и торговала ею в свою пользу.
ответить

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