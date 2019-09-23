Две кражи раскрыли липецкие полицейские за сутки

Отделом полиции № 3 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи 26.07.2019 г. денег в сумме 2000 рублей из ячейки в магазине по ул.15 мкр, принадлежащих 60-летней пенсионерке – неработающий 30-летний гражданин.



Отделом полиции № 4 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи 03.06.2019 г. оцинкованного бака и двух ванн с участка в садоводческом товариществе, принадлежащих 52-летней гражданке – неработающий 39-летний гражданин.

