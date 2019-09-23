Общество

сегодня, 09:26

Две кражи раскрыли липецкие полицейские за сутки

6 497
#кража
1
Две кражи раскрыли липецкие полицейские за сутки
Отделом полиции № 3 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи 26.07.2019 г. денег в сумме 2000 рублей из ячейки в магазине по ул.15 мкр, принадлежащих 60-летней пенсионерке – неработающий 30-летний гражданин.

Отделом полиции № 4 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи 03.06.2019 г. оцинкованного бака и двух ванн с участка в садоводческом товариществе, принадлежащих 52-летней гражданке – неработающий 39-летний гражданин.
6 497
#кража
1

Комментарии (6)

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111

3 минуты назад
Вот это ни себе х...я аж две кражи за сутки, херачат пацаны что шуба заварачивается...
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Павел

8 минут назад
Инопланетянин,дачи держат адекватные люди для того,чтобы были вкусные и полезные овощи,фрукты и т.д
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Бомжи начали грузиться-

38 минут назад
Скоро зима,надо отсидеться
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Инопланетянин

48 минут назад
По строже наказат тех кто дачи бомбит и тех кто поближе метал приниммает. Вед дачи сейчас держат основном малоимущие и пенсионери .
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Уточнение

52 минуты назад
Не работающий гражданин Украины
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Старик

сегодня, 09:32
полицаям респект а жуликов на кол.
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