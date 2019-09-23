Происшествия

сегодня, 09:22

Рабочий из Казахстана обокрал девушку в «Трибуне»

6 835
#кража
1
Рабочий из Казахстана обокрал девушку в «Трибуне»

Газорезчик украл женскую сумочку.

Судья Советского районного суда рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гражданина Казахстана, работающего в Липецке газорезчиком. Мужчину привлекли к ответственности за кражу.

Преступление было совершено на втором этаже паба «Трибуна». Злоумышленник заметил, что никто не следит за оставленной на барной стойке женской сумочкой, и решил украсть ее. В сумке оказались iPhone 6, наушники для смартфона, кошелек с 50 рублями, ключи от «Киа Церато», банковские карты и скидочные карты «Пятерочки» и «Русского аппетита». Общую сумму ущерба хозяйка сумочки оценила в 10 700 рублей. Преступника вычислили по записям с камер наблюдения.

К моменту разбирательства дела в суде стороны достигли примирения. Гражданин Казахстана признался в преступлении и полностью возместил причиненный ущерб — вернул липчанке все имущество. Стороны просили суд прекратить уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
6 835
#кража
1

Комментарии (6)

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***

2 минуты назад
В эту помойку трибуну ещё и кто-то ходит?!!! Ну разве только Нищие парниши .
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)))

12 минут назад
Хорошо что русап. А то мог дошик лежать.
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нонка

32 минуты назад
Теперь до конца жизни обязан кунилингус ей делать
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!

49 минут назад
О как! Суд с удовольствием посчитал, что вор (который должен сидеть в тюрьме) перестал быть вором?
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^_^

сегодня, 09:39
Киа Церато, айфон + скидочная карта в "русап"???))))))))))
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Манагер

сегодня, 09:33
Хорошо, что на авто не поехал делов не натворил. Но в кошельке 50 руб. налички......
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