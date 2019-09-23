Рабочий из Казахстана обокрал девушку в «Трибуне»

Газорезчик украл женскую сумочку.

Судья Советского районного суда рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гражданина Казахстана, работающего в Липецке газорезчиком. Мужчину привлекли к ответственности за кражу.



Преступление было совершено на втором этаже паба «Трибуна». Злоумышленник заметил, что никто не следит за оставленной на барной стойке женской сумочкой, и решил украсть ее. В сумке оказались iPhone 6, наушники для смартфона, кошелек с 50 рублями, ключи от «Киа Церато», банковские карты и скидочные карты «Пятерочки» и «Русского аппетита». Общую сумму ущерба хозяйка сумочки оценила в 10 700 рублей. Преступника вычислили по записям с камер наблюдения.



К моменту разбирательства дела в суде стороны достигли примирения. Гражданин Казахстана признался в преступлении и полностью возместил причиненный ущерб — вернул липчанке все имущество. Стороны просили суд прекратить уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.