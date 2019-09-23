Бунинский праздник в снимках гостей

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Межрегиональный фестиваль «Антоновские яблоки» в минувшие выходные прошел в Ельце. Тысячи гостей окунулись в атмосферу эпохи конца XIX - начала XX века, бунинские времена. Для них организовали мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театрализованные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Многие из участников фестиваля поделились в соцсетях атмосферными снимками из бунинского Ельца.