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Бунинский праздник в снимках гостей

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#антоновские яблоки #фестиваль #соцсети

Обзор Instagram.

Межрегиональный фестиваль «Антоновские яблоки» в минувшие выходные прошел в Ельце. Тысячи гостей окунулись в атмосферу эпохи конца XIX - начала XX века, бунинские времена. Для них организовали мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театрализованные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Многие из участников фестиваля поделились в соцсетях атмосферными снимками из бунинского Ельца.

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Иван Алексеевич Бунин Осыпаются астры в садах, Стройный клен под окошком желтеет, И холодный туман на полях Целый день неподвижно белеет. Ближний лес затихает, и в нем Показалися всюду просветы, И красив он в уборе своем, Золотистой листвою одетый. Но под этой сквозною листвой В этих чащах не слышно ни звука… Осень веет тоской, Осень веет разлукой! Поброди же в последние дни По аллее, давно молчаливой, И с любовью и с грустью взгляни На знакомые нивы. В тишине деревенских ночей И в молчанье осенней полночи Вспомни песни, что пел соловей, Вспомни летние ночи И подумай, что годы идут, Что с весной, как минует ненастье, Нам они не вернут Обманувшего счастья… #бунин #елец #ЕГУ #антоновскиеяблоки #осень

Публикация от Вячеслав Червяков (@vyacheslav_chervyakov)

489
#антоновские яблоки #фестиваль #соцсети

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