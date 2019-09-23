Общество

35 минут назад

Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат

5 355
#рейтинг #зарплата
Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат

Агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года. 

За первые полгода 2019 года зарплата больше всего выросла в Костромской области - на 14, 7% (26 090 рублей).

В Липецкой области заработанная плата увеличилась на 10%. Средняя зарплата составляет  в нашем регионе - 29 36 рублей, согласно данным Росстата. Липецкая область на  7 месте по данным РИА Рейтинг.

Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе - на 2.3 %, но средняя зарплата там - 90 369 рублей.

В соседней, Воронежской области за полгода зарплата выросла на 6,5% и составляет 28 300 рублей, в Белгородской на 6,6% (28 603 руб), в Тамбовской на 6,9% (23 942 руб), в Курской на 6,9% (27 323 руб).


5 355
#рейтинг #зарплата

Комментарии (5)

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Как гость
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молодой тупняк

5 минут назад
2936 рублей? вот это рост! я сейчас даже не знаю таких кто работает за 3к в месяц, а помню писали что средняя 38к, где рост непонятно, отправить агенство в школу и подучить алгебру!
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^_^

9 минут назад
самый большой коллектив - КЛМН, в год повышение на уровне инфляции - 4%, вопрос, где те (белые) з/пл которые повышают на 10%, а для выхода средней (10%) и того больше? Плиз список организаций!!!!
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Вопрос?

10 минут назад
Полностью согласен с Город 48, в нашем регионе действительно средняя зарплата 29,36 рублей.
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Гость

13 минут назад
Только все урезают.
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Гость

14 минут назад
Не устали врать то!!! Как была десять лет назад 15000 т.р, так и осталвсь. Не чего не повышается. Работаю в МБУ
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