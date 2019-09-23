Общество
35 минут назад
Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат
Агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года.
За первые полгода 2019 года зарплата больше всего выросла в Костромской области - на 14, 7% (26 090 рублей).
В Липецкой области заработанная плата увеличилась на 10%. Средняя зарплата составляет в нашем регионе - 29 36 рублей, согласно данным Росстата. Липецкая область на 7 месте по данным РИА Рейтинг.
Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе - на 2.3 %, но средняя зарплата там - 90 369 рублей.
В соседней, Воронежской области за полгода зарплата выросла на 6,5% и составляет 28 300 рублей, в Белгородской на 6,6% (28 603 руб), в Тамбовской на 6,9% (23 942 руб), в Курской на 6,9% (27 323 руб).
В Липецкой области заработанная плата увеличилась на 10%. Средняя зарплата составляет в нашем регионе - 29 36 рублей, согласно данным Росстата. Липецкая область на 7 месте по данным РИА Рейтинг.
Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе - на 2.3 %, но средняя зарплата там - 90 369 рублей.
В соседней, Воронежской области за полгода зарплата выросла на 6,5% и составляет 28 300 рублей, в Белгородской на 6,6% (28 603 руб), в Тамбовской на 6,9% (23 942 руб), в Курской на 6,9% (27 323 руб).
молодой тупняк
^_^
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