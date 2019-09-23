Общество
сегодня, 08:08
Ветер повалил 13 деревьев
Воскресная непогода с сильным ветром обошлась без серьезных последствий.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по состоянию на шесть вечера 22 сентября на территории области нарушений жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. Спасатели получили 13 сообщений о падении деревьев, во всех случаях обошлось без пострадавших.
При этом подтвердился прогноз синоптиков, предупреждавших о непогоде, максимальная скорость порывов ветра достигала 17-20 м/с.
При этом подтвердился прогноз синоптиков, предупреждавших о непогоде, максимальная скорость порывов ветра достигала 17-20 м/с.
Андрей
А ещё !
Житель
Точно -точно!.
Вася
Ничего !
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кокс
Газель с хохлами