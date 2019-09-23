Общество

сегодня, 08:08

Ветер повалил 13 деревьев

9 977
#ветер
2
Ветер повалил 13 деревьев

Воскресная непогода с сильным ветром обошлась без серьезных последствий.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по состоянию на шесть вечера 22 сентября на территории области нарушений жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. Спасатели получили 13 сообщений о падении деревьев, во всех случаях обошлось без пострадавших.

При этом подтвердился прогноз синоптиков, предупреждавших о непогоде, максимальная скорость порывов ветра достигала 17-20 м/с.
9 977
#ветер
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Андрей

18 минут назад
В пос Новая Жизнь, электрооборудование , 1931 года. Сутками не бывает электричества. И сейчас нет. Позор местным властям. На мост деньги были выделены , ещё в 2015 году .Неизвестно , куда они подевались. А про водопровод вообще говорить нечего. Воды там отродясь небыло. Зачем воду проводить, водохранилище то рядом. Бери и черпай , сколько хочешь, зато бесплатно.
ответить

А ещё !

24 минуты назад
Житель, У нас в подъезде кто-то срет , Я обязательно дозвонюсь Путина и Путина носом в это дерьмо !.
ответить

Житель

37 минут назад
Вранье! На Новой жизни с 16.00 часов 22 сентября нет электричества. Блин как только дождик с ветром электричество отрубается на сутки и так это безобразие длится уже много лет. Наши умные энергетики эту проблему решить не могут - только на прямую линию президенту нужно наверно звонить чтобы они провода нормально прикрутили и гидроизоляцию подстанции сделали.
ответить

Точно -точно!.

41 минуту назад
Вася, Какой-то шаман шёл Путина изгонять !,вот он и нашептал -то .
ответить

Вася

46 минут назад
Не к добру это, не шамана ли это проделки?
ответить

Ничего !

47 минут назад
Прям нахождение, Зато опять зарплаты выросли !( Только что Путин рассказал ).
ответить

Прям нахождение

49 минут назад
Чертова дюжина !, Только в путинской России такое творится .
ответить

кокс

49 минут назад
В сквере на Титова рухнуло дерево.
ответить

Газель с хохлами

53 минуты назад
Собирала люки по городу
ответить

Еще в рубрике

Бунинский праздник в снимках гостей
#антоновские яблоки #фестиваль #соцсети
Бунинский праздник в снимках гостей

3 минуты назад

Общество
Вкусный фестиваль перенесут на лето
#фестиваль
4
Вкусный фестиваль перенесут на лето

22 минуты назад

Общество
Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат
#рейтинг #зарплата
5
Липецкая область в лидерах рейтинга повышения зарплат

33 минуты назад

Общество
Сегодня на нескольких улицах города отключат воду и свет
#энергетики
8
Сегодня на нескольких улицах города отключат воду и свет

сегодня, 07:22

Общество
Единственный липецкий пилот прорвался сквозь непогоду на 100-летие Михаила Калашникова
#"Соколы России"
20
Единственный липецкий пилот прорвался сквозь непогоду на 100-летие Михаила Калашникова

вчера, 17:05

Общество
«Хочу хоть на старости лет расписаться с моей Валентиной Макаровной»
#семья #брак #развод
20
«Хочу хоть на старости лет расписаться с моей Валентиной Макаровной»

вчера, 13:05

Общество