Заболотный опять стал героем «Сочи», забив в гостях динамовцам (ФОТО, ВИДЕО)

Воспитанник «Металлурга» помог своему клубу одержать важную победу на выезде.

Антон Заболотный забил гол-красавец в матче 10-го тура российской «Премьер-Лиги» в ворота столичного «Динамо» и помог своему «Сочи» одержать победу в гостях – 3:2.

Имя 28-летнего Антона Заболотного, начинавшего карьеру в СДЮШОР «Металлурга», вновь на слуху. Причем не в связи с мемами или интернет-приколами, как в бытность его игроком питерского «Зенита».

Заболотный открыл счет в гостевом матче сочинцев в Москве с «Динамо» на 31-й минуте. Подкараулив мяч на границе штрафной он эффектно с лету поразил дальний угол ворот «бело-голубых».







Во втором тайме нигерийский форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сделал «дубль» (50, 63 минуты) и вывел вперед уже свою команду. Однако сочинцы проявили характер. На 65-й минуте Михаил Мевля сравнял счет, а на 90-й Александр Карапетян принес гостям вторую победу в сезоне. Заболотный наблюдал за победным голом уже со скамейки запасных, поскольку был заменен на 75-й минуте.







Антон в нынешнем сезоне провел 5 матчей в составе «Сочи», забил уже 2 гола и сделал одну голевую передачу.

Дебютанты РФПЛ из южного города-курорта занимают 12-е место в турнирной таблице (9 очков), «Динамо» идет на 11-й строчке (10 очков).

Встреча запомнилась и бурным вырашением недовольства болельщиков динамовского клуба результатами команды. Увещевать публику после игры отправилась группа игроков, в частности, уроженец Липецка Кирилл Панченко, который предложил фанатам приехать на клубную базу, чтобы все обсудить в спокойной обстановке. Панченко в отчетном матче вышел на замену на 46-й минуте, но результативными действами не отметился.

Фото championat.com

