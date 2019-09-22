Ничего не значивший матч липецкий мини-футбол выиграл

Игравший наполовину резервным составом нижегородский "Оргхим" с Липецком "бодаться" не стал.

Липецкий мини-футбольный клуб провел последний матч в Нижнем Новгороде на предварительном этапе Кубка России, немного подсластив себе пилюлю от неудачного выступления победой над местным «Оргхимом» - 4:1.

Встреча уже ничего не решала: липчане, публично декларировавшие задачу дойти в Кубке до той стадии, с которой в борьбу вступают клубы суперлиги, на деле расстались даже с теоретическими шансами куда-либо выйти. А «Оргхим» двумя победами досрочно обеспечил себе первое место и продолжение борьбы за трофей.

В какой-то степени Липецку повезло: тренеры волжан решили поберечь в ничего не значащей игре большую группу ведущих игроков и выпустили на паркет наполовину дублирующий состав, что помогло липчанам выиграть хотя бы один матч в Кубке. Героем встречи стал воспитанник екатеринбургского мини-футбола Николай Коротаев, пропустивший первые игры сезона из-за травмы. Сегодня 21-летний игрок забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

Но сначала забил «Оргхим». На 2-й минуте нехитрый розыгрыш штрафного – передача на край под удар – привел к тому, что Дмитрий Зайцев заставил капитулировать вратаря Александра Исакова. Комментатор матча тут же заявил: «Неприлично много забивает «Оргхим» на этом турнире», памятуя о том, что нижегородцы отгрузили 4 мяча уфимской «Алге» и 11 (!) самарскому «Лучу-ГТС». И… сглазил.

Экспериментальный состав хозяев больше не смог забить ни одного гола, далее счет рос только в пользу липчан. На 6-й минуте после розыгрыша углового Коротаев с лету пробил по воротам – возможно мяч влетел бы в ворота и напрямую, но по пути он слегка задел Вадима Цая, на которого и был записал гон, что дало возможность колоритному игроку в очередной раз продемонстрировать свои акробатические навыки и отпразновать мяч эффектным кульбитом.

На 17-й минуте Коротаев блеснул дриблингом и выдел голевой пас на Бориса Муратова – 2:1. А спустя еще две минуты лишенный непонятно за какие провинности капитанской повязки ветеран Сергей Кондратьев с углового набросил мяч на Романа Адамова и тот с лету вколотил третий мяч в ворота нижегородцев.

Итог матчу подвел Коротаев, затеявший перепасовку с Павлом Назаровым, и в итоге сам отправивший мяч в пустой угол с метра.

Несмотря на сегодняшнюю победу, липчане возвращаются из Нижнего Новгороде не со щитом, а на щите – в турнирной таблице их обошел не только «Оргхим», но и «Луч-ГТС», сегодня переигравший «Алгу» - 6:5. У сильнейших команд по 6 очков, но «Оргхим» выше по дополнительным показателям. Липчане же (4 очка) довольствовались 3-м ничего не дающим местом.