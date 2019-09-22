Происшествия
35 минут назад
В Липецке обломок березы повредил автомобиль
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В Липецке сегодня бушует непогода
Сегодня во дворе дома №33 по улице Плеханова порывом ветра сломало толстую ветвь березы. Упавший обломок дерева серьезно повредил автомобиль "Шевроле".
Напомним, спасатели распространили сегодня штормовое предупреждение предупредив горожан о сильном ветре.
Напомним, спасатели распространили сегодня штормовое предупреждение предупредив горожан о сильном ветре.
8 409
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20.09.2019 18:40Происшествия
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