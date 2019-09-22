Происшествия

35 минут назад

В Липецке обломок березы повредил автомобиль

8 409
#ветер #повреждение #машина
В Липецке обломок березы повредил автомобиль

В Липецке сегодня бушует непогода

Сегодня во дворе дома №33 по улице Плеханова порывом ветра сломало толстую ветвь березы. Упавший обломок дерева серьезно повредил автомобиль "Шевроле".

Напомним, спасатели распространили сегодня штормовое предупреждение предупредив горожан о сильном ветре. 
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8 409
#ветер #повреждение #машина

Комментарии (9)

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васянчик

15 секунд назад
Ольга, ты пишешь не там, где положено.
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Ольга

1 минуту назад
Не люди, а ублюдки какие то. Радуются, когда другому плохо. На машинах типа ни кто не ездит. Это бревно могло и вашу Бошку прилететь, тогда что писали бы? Стоял не там, где положено? До деревья должны обследовать и обслуживать, на это деньги списываются. Муд,Аки!
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гость

5 минут назад
Один, муниципальные стоянки для машин?Мечтаешь?
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Один

7 минут назад
Вокруг жилых домов вообще не должно быть деревьев. Должны быть муниципальные стоянки для машин. Дерьям место в парках и аллеях, коих должно быть множество.
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гость

13 минут назад
Как ветерок, то, от зависти крыша едет?
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Алкаш

14 минут назад
Пусть машину в неположенном месте не ставит.
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Пъяный алех

18 минут назад
Красный цвет- доверся ему и пятен нет.
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Как ветерок, то

26 минут назад
опять идиоту с его бомжацким инохламом не повезло!
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по репе настучать

28 минут назад
очередного автобомжа настигла кара небесная
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