53 минуты назад
К утру дожди уйдут из Липецкой области
В первой половине ночи Липецкая область будет находиться в тылу циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Порывистый северо-западный ветер сохранится. Однако уже ко второй половине ночи и днем осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.
23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.