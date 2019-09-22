К утру дожди уйдут из Липецкой области

В первой половине ночи Липецкая область будет находиться в тылу циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Порывистый северо-западный ветер сохранится. Однако уже ко второй половине ночи и днем осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем температура составит от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью около нуля градусов, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.



23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.



