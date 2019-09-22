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Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже

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#полици #задержания #митинг

Еще 395 человек оштрафованы

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 163 человека на проходящих в Париже акциях протеста. Об этом в субботу сообщила префектура полиции.

Ранее сообщалось о 106 задержанных.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", - говорится в размещенном в Twitter сообщении органов правопорядка. В субботу в столице республики начались сразу две акции протеста. Участники первой - сторонники движения "желтые жилеты", которые предприняли попытку прорваться на запрещенную для демонстраций улицу Елисейские поля. Вторая акция - это марш в поддержку борьбы с изменением климата, в нем приняли участие около тысячи представителей радикального движения "Черный блок". Согласно подсчетам независимых агентств, марш собрал 15,2 тыс. участников.

Для усмирения агрессивно настроенных манифестантов полицейским пришлось несколько раз применять слезоточивый газ, сообщает tass.ru

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#полици #задержания #митинг

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