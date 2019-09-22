В Петербурге возбудили уголовное дело об осквернении могил после «похорон» Путина

В Санкт-Петербурге у трех активистов прошли обыски по уголовной статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК) после акции под названием "Чего на самом деле хочет народ" на Смоленском лютеранском кладбище .











19 сентября Telegram-канал "Агит Россия" опубликовал фотографии настоящих надгробий, на которых были размещены фотографии президента РФ Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Виталия Милонова, сенатора Елены Мизулиной, "кремлевского повара" Евгения Пригожина, телеведущих Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева и рэпера Тимати.



"По мнению активистов, многие россияне хоть раз в жизни думали о смерти людей, представляющих действующую власть, а также известных пропагандистов. <...> "Мы не хотим видеть во власти этих людей, мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти", - приводятся в сообщении слова неизвестных организаторов акции. Фотографии провисели два часа. Портреты были прикреплены к безымянным захоронениям.



Участник "Бессрочного протеста" Евгений Мусин сообщал утром в субботу, что Жексимбаев после визита полиции перестал выходить на связь, его местонахождение долгое время было неизвестно. Позже выяснилось, что его увезли в отдел дознания на Васильевском острове. Адвокат активиста Максим Камакин рассказал "Фонтанке", что Жексимбаева "допрашивали по обстоятельствам акции на Смоленском кладбище". Тот заявил, что у него есть алиби, предложил проверить биллинги телефона и отказался от дальнейшего опроса.



По словам защитника, Жексимбаева могут привлечь в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами "группой лиц по предварительному сговору". Евгений Мусин тоже отметил, что Жексимбаев в последнее время почти не участвовал в политических акциях. В апреле суд арестовал активиста на девять суток за установку надгробия Путину. Тогда Жексимбаев также отрицал причастность к акции.



Павла Иванкина после обысков доставили в Следственное управление УМВД Василеостровского района. Местонахождения Григория Кудрявцева неизвестно, сообщает



Как сообщает "ОВД-Инфо", обыск проходил у гражданского активиста Андрея Жексимбаева, активистов движения "Агит Россия" Павла Иванкина и Григория Кудрявцева.19 сентября Telegram-канал "Агит Россия" опубликовал фотографии настоящих надгробий, на которых были размещены фотографии президента РФ Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Виталия Милонова, сенатора Елены Мизулиной, "кремлевского повара" Евгения Пригожина, телеведущих Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева и рэпера Тимати."По мнению активистов, многие россияне хоть раз в жизни думали о смерти людей, представляющих действующую власть, а также известных пропагандистов. <...> "Мы не хотим видеть во власти этих людей, мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти", - приводятся в сообщении слова неизвестных организаторов акции. Фотографии провисели два часа. Портреты были прикреплены к безымянным захоронениям.Участник "Бессрочного протеста" Евгений Мусин сообщал утром в субботу, что Жексимбаев после визита полиции перестал выходить на связь, его местонахождение долгое время было неизвестно. Позже выяснилось, что его увезли в отдел дознания на Васильевском острове. Адвокат активиста Максим Камакин рассказал "Фонтанке", что Жексимбаева "допрашивали по обстоятельствам акции на Смоленском кладбище". Тот заявил, что у него есть алиби, предложил проверить биллинги телефона и отказался от дальнейшего опроса.По словам защитника, Жексимбаева могут привлечь в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами "группой лиц по предварительному сговору". Евгений Мусин тоже отметил, что Жексимбаев в последнее время почти не участвовал в политических акциях. В апреле суд арестовал активиста на девять суток за установку надгробия Путину. Тогда Жексимбаев также отрицал причастность к акции.Павла Иванкина после обысков доставили в Следственное управление УМВД Василеостровского района. Местонахождения Григория Кудрявцева неизвестно, сообщает www.newsru.com