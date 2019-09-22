В поддержку задержанного шамана Габышева прошел митинг

Около 50 человек пришли на митинг в поддержку задержанного в Бурятии якутского воина-шамана Александра Габышева 21 сентября, сообщил 22 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» организатор митинга — читинский блогер Алексей Закружный, известный как Лёха Кочегар.



«Собралось человек 50. Час постояли, поговорили мирно. Провели митинг в поддержку Габышева, чтобы показать, что Чита не осталась в стороне», – рассказал Закружный.



В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю отказались оперативно прокомментировать информацию, взяв на ответ максимально допустимый законом о СМИ срок — 7 дней.



Своё путешествие воин-шаман начал весной, запланировав дойти до Москвы пешком за 2 года. В конце июня он снял видео с призывом к забайкальцам прийти на народное собрание, где шаман пообещал произнести речь, после которой на жителей «снизойдёт свобода». Шаман планировал дойти до Москвы за 2 года. Изгнание президента России, по его словам, должно произойти благодаря народным собраниям, которые он надеется проводить совместно с жителями крупных городов по дороге в Москву.



Полиция Бурятии в ночь на 19 сентября задержала идущего изгонять Путина воина-шамана Габышева. Его доставили в Якутию, где отвезли в психиатрическую больницу для проведения «экспертных мероприятий». На следующий день шамана отпустили домой.

