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МИД Эстонии: Мы не просили русских нас от Гитлера освобождать
В Таллине разразился скандал из-за заявления посла РФ об изгнании нацистов из Прибалтики
Эстонские политические деятели не оставили без злобного внимания слова посла России Александра Петрова о том, что жители республики помнят и чтут подвиг советских солдат, совершенный в годы Второй мировой войны. Гневными тирадами разразились глава МИД Урмас Рейнсалу и экс-премьер Март Лаар.
Их негодование вызвало заявление Александра Петрова корреспонденту ТАСС. Посол сказал, что, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Их организация осуществляется в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.
«Мы обязаны помнить, какая цена была заплачена за изгнание гитлеровцев с эстонской земли, — сказал Петров. — Об этом напоминает монумент воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Десятки тысяч советских солдат отдали свою жизнь в тяжелейших боях на территории Эстонии. Хотелось бы особо отметить, что в рядах Красной армии наряду с представителями многих других народностей и национальностей героически сражались эстонские воины. Одному из них — Арнольду Константиновичу Мери — уже в августе 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза».
Памятные мероприятия были проведены также в Тарту. Пройдут они в Таллине, Палдиски, Хаапсалу и других городах. «Символично, что в честь освобождения столицы Эстонии в Москве прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы «Память Победы», — сказал Петров. Это произойдет 22 сентября.
Посол заметил: «Не секрет, что сегодня предпринимается немало попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, в том числе исказить роль Красной армии в деле освобождения Эстонии от германских захватчиков. И здесь крайне важно, что именно ветераны занимают активную позицию, рассказывают правду о тех исторических событиях».
Его слова о фальсификации тут же подтвердил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, кстати, бывший министр обороны республики. «Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали преимущественно вернувшиеся из Финляндии эстонские добровольцы, — сказал Рейнсалу 19 сентября на пресс-конференции. — На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный».
Это полуправда, а по сути ложь. Никто не спускал сине-черный флаг Эстонии. Когда 22 сентября в город вошли советские танки, флагшток на башне был расстрелян из пулемета, и флаг упал. Но это частность, а ложь в замалчивании: вместе с эстонским на флагштоке развевался гитлеровский флаг со свастикой, размером крупнее. Упал и он.
Немцы к тому времени осуществляли эвакуацию и как бы передали власть национальному прогитлеровскому правительству, но часть военнослужащих Вермахта оставалась в городе. Стоит ли тут добавить, что в республике действовало эстонское подразделение СС, которое сражалось с Красной армией? Это общеизвестный факт.
И да, был Герой Советского Союза Арнольд Мери, которого после распада СССР в Эстонии подвергли репрессиям. В составе Красной армии действовал 8-й Эстонский стрелковый корпус, сформированный в 1942 году. Он участвовал в Нарвской, Таллинской и Моонзундской операциях, в боях в Курляндии, вступал в бой с войсками эстонской дивизии СС. И вот судя по словам нынешнего главы МИД Эстонии, он всем сердцем на стороне родных эсэсовцев, то есть гитлеровцев.
Впрочем, министр этого и не скрывает. Еще 14 июля 2012 года в городе Курессааре на острове Сааремаа на слете «Союза борцов за свободу», как в Эстонии называют ветеранов эстонской дивизии СС, Рейнсалу, будучи тогда свежеиспеченным министром обороны, выразил старикам-эсэсовцам признательность. Заявил, что их «вклад, который исходил из принципа законной правопреемственности, имел решающее значение для Эстонской Республики и одновременно спас честь нашего народа».
СС и принцип законной правопреемственности… Кажется невероятным. Но вот сам сказал. Ну так какой объективности в отношении Красной армии, освободившей Эстонию от нацистов, можно ждать от поклонника эсэсовцев? И какие указания он даст нашему послу? Да-да, указания. «Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы», — сказал Рейнсалу.
Не остался в стороне и бывший премьер-министр, бывший министр обороны, бывший советник президента Грузии Михаила Саакашвили Март Лаар, однажды пугавший свое народонаселение танковым броском российской армии на Таллин, так и не состоявшимся. Почему-то сейчас Марта Лаара именуют историком. И вот как он, историк, оценил подвиг освободителей его страны: «Эстония помнит их деяния без сомнения — как разрушенные города, сожженные деревни, так и убитых женщин и детей». Да, Март Лааар имеет в виду не гитлеровцев, а советских солдат. Что там произошло у него в голове после инсульта, трудно сказать, но слово не воробей.
Это все равно, как если бы заявляли, будто атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки осуществил Советский Союз. А ведь говорят! Известно, что некоторые молодые японцы, подвергнутые дикой пропаганде, верят в такую «трактовку» трагических событий. Вот и в Эстонии часть жителей вполне может поверить: то, о чем сказал Март Лаар, творили не нацисты, а советские солдаты.
Не секрет, что политики стран Балтии называют весь советский период «советской оккупацией». И так переиначивать историю, как сделал Март Лаар, — надо умудриться.
А впрочем, с апреля 2007 года, когда эстонские власти решили убрать из центра Таллина на кладбище памятник воинам-освободителям от фашизма — «Бронзового солдата», удивляться особенно нечему. Напомню: протестовавших они разогнали самым жестоким образом.
Удивляться нечему, но и молчать нельзя. «Мы выступаем против любых попыток героизации нацистских преступников и их пособников, стремления поставить на одну доску освободителей и оккупантов, — сказал Александр Петров. — Инициаторам подобных провокационных акций следует напоминать о том, что постигло бы Эстонию в случае победы германского рейха — незавидная судьба, когда само название Эстония исчезло бы с карты Европы как результат тотальной германизации прибалтийских земель. Мы убеждены, что только объективная оценка трагического совместного прошлого способна уберечь Европу от повторения прежних ошибок», сообщает vegchel.ru
Их негодование вызвало заявление Александра Петрова корреспонденту ТАСС. Посол сказал, что, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Их организация осуществляется в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.
«Мы обязаны помнить, какая цена была заплачена за изгнание гитлеровцев с эстонской земли, — сказал Петров. — Об этом напоминает монумент воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Десятки тысяч советских солдат отдали свою жизнь в тяжелейших боях на территории Эстонии. Хотелось бы особо отметить, что в рядах Красной армии наряду с представителями многих других народностей и национальностей героически сражались эстонские воины. Одному из них — Арнольду Константиновичу Мери — уже в августе 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза».
Памятные мероприятия были проведены также в Тарту. Пройдут они в Таллине, Палдиски, Хаапсалу и других городах. «Символично, что в честь освобождения столицы Эстонии в Москве прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы «Память Победы», — сказал Петров. Это произойдет 22 сентября.
Посол заметил: «Не секрет, что сегодня предпринимается немало попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, в том числе исказить роль Красной армии в деле освобождения Эстонии от германских захватчиков. И здесь крайне важно, что именно ветераны занимают активную позицию, рассказывают правду о тех исторических событиях».
Его слова о фальсификации тут же подтвердил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, кстати, бывший министр обороны республики. «Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали преимущественно вернувшиеся из Финляндии эстонские добровольцы, — сказал Рейнсалу 19 сентября на пресс-конференции. — На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный».
Это полуправда, а по сути ложь. Никто не спускал сине-черный флаг Эстонии. Когда 22 сентября в город вошли советские танки, флагшток на башне был расстрелян из пулемета, и флаг упал. Но это частность, а ложь в замалчивании: вместе с эстонским на флагштоке развевался гитлеровский флаг со свастикой, размером крупнее. Упал и он.
Немцы к тому времени осуществляли эвакуацию и как бы передали власть национальному прогитлеровскому правительству, но часть военнослужащих Вермахта оставалась в городе. Стоит ли тут добавить, что в республике действовало эстонское подразделение СС, которое сражалось с Красной армией? Это общеизвестный факт.
И да, был Герой Советского Союза Арнольд Мери, которого после распада СССР в Эстонии подвергли репрессиям. В составе Красной армии действовал 8-й Эстонский стрелковый корпус, сформированный в 1942 году. Он участвовал в Нарвской, Таллинской и Моонзундской операциях, в боях в Курляндии, вступал в бой с войсками эстонской дивизии СС. И вот судя по словам нынешнего главы МИД Эстонии, он всем сердцем на стороне родных эсэсовцев, то есть гитлеровцев.
Впрочем, министр этого и не скрывает. Еще 14 июля 2012 года в городе Курессааре на острове Сааремаа на слете «Союза борцов за свободу», как в Эстонии называют ветеранов эстонской дивизии СС, Рейнсалу, будучи тогда свежеиспеченным министром обороны, выразил старикам-эсэсовцам признательность. Заявил, что их «вклад, который исходил из принципа законной правопреемственности, имел решающее значение для Эстонской Республики и одновременно спас честь нашего народа».
СС и принцип законной правопреемственности… Кажется невероятным. Но вот сам сказал. Ну так какой объективности в отношении Красной армии, освободившей Эстонию от нацистов, можно ждать от поклонника эсэсовцев? И какие указания он даст нашему послу? Да-да, указания. «Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы», — сказал Рейнсалу.
Не остался в стороне и бывший премьер-министр, бывший министр обороны, бывший советник президента Грузии Михаила Саакашвили Март Лаар, однажды пугавший свое народонаселение танковым броском российской армии на Таллин, так и не состоявшимся. Почему-то сейчас Марта Лаара именуют историком. И вот как он, историк, оценил подвиг освободителей его страны: «Эстония помнит их деяния без сомнения — как разрушенные города, сожженные деревни, так и убитых женщин и детей». Да, Март Лааар имеет в виду не гитлеровцев, а советских солдат. Что там произошло у него в голове после инсульта, трудно сказать, но слово не воробей.
Это все равно, как если бы заявляли, будто атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки осуществил Советский Союз. А ведь говорят! Известно, что некоторые молодые японцы, подвергнутые дикой пропаганде, верят в такую «трактовку» трагических событий. Вот и в Эстонии часть жителей вполне может поверить: то, о чем сказал Март Лаар, творили не нацисты, а советские солдаты.
Не секрет, что политики стран Балтии называют весь советский период «советской оккупацией». И так переиначивать историю, как сделал Март Лаар, — надо умудриться.
А впрочем, с апреля 2007 года, когда эстонские власти решили убрать из центра Таллина на кладбище памятник воинам-освободителям от фашизма — «Бронзового солдата», удивляться особенно нечему. Напомню: протестовавших они разогнали самым жестоким образом.
Удивляться нечему, но и молчать нельзя. «Мы выступаем против любых попыток героизации нацистских преступников и их пособников, стремления поставить на одну доску освободителей и оккупантов, — сказал Александр Петров. — Инициаторам подобных провокационных акций следует напоминать о том, что постигло бы Эстонию в случае победы германского рейха — незавидная судьба, когда само название Эстония исчезло бы с карты Европы как результат тотальной германизации прибалтийских земель. Мы убеждены, что только объективная оценка трагического совместного прошлого способна уберечь Европу от повторения прежних ошибок», сообщает vegchel.ru