В России

48 минут назад

Россию могут отстранить от олимпиады в Токио

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#олимпиада #Токие #отстранение России

Поводом могут послужить новые подозрения в адрес России относительно подделки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в январе были переданы WADA


России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.

Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября, сообщает www.rbc.ru

По данным Telegraph, в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, сообщили источники издания.

Ранее WADA допускала, что Россия может быть отстранена от Игр в Токио, если данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные всемирному агентству по условиям восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, будут подделаны.

В субботу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter сообщил, что Россию заподозрили в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Представитель WADA по связям с общественностью накануне заявил, что обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет, преждевременно. 

WADA восстановило статус РУСАДА после трех лет отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Одним из условий было предоставить WADA данные московской антидопинговой лаборатории. В январе 2019 года РУСАДА выполнило это условие и передала всемирному агентству данные московской лаборатории.
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#олимпиада #Токие #отстранение России

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