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Россию могут отстранить от олимпиады в Токио
Поводом могут послужить новые подозрения в адрес России относительно подделки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в январе были переданы WADA
WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.
Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на понедельник, 23 сентября, сообщает www.rbc.ru
По данным Telegraph, в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждено, что представленные данные были подделаны, это может привести к тому, что российские спортсмены будут отстранены от Олимпиады-2020, сообщили источники издания.
Ранее WADA допускала, что Россия может быть отстранена от Игр в Токио, если данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные всемирному агентству по условиям восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, будут подделаны.
В субботу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter сообщил, что Россию заподозрили в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Представитель WADA по связям с общественностью накануне заявил, что обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет, преждевременно.
WADA восстановило статус РУСАДА после трех лет отстранения из-за допингового скандала осенью 2018 года. Одним из условий было предоставить WADA данные московской антидопинговой лаборатории. В январе 2019 года РУСАДА выполнило это условие и передала всемирному агентству данные московской лаборатории.