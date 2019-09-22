Стал известен размер пенсии российских знаменитостей

Стало известно, сколько получают российские артисты в качестве пенсии.

Самая большая пенсия у 79-летней актрисы Светланы Светличной. Размер ее пособия – 50 тысяч рублей. Объясняется это тем, что Светличная является заслуженной артисткой РСФСР.



На три тысячи меньше получает Алла Пугачева. Ей тоже положена надбавка за звание народной артистки СССР.



Певица Алена Свиридова получает 41 тысячу рублей. Приличную пенсию она получает за звание заслуженной артистки РФ.



82-летний телеведущий Николай Дроздов получает 30 тысяч рублей. Однако ученый активно продолжает выступать с лекциями и возить туристов в путешествия. Он объяснил это тем, что нужно помогать дочери и внукам.



Певица Лолита получает пенсию в размере 21 тысячи рублей. Артистка поделила, что боялась заработать пособие в 7-8 тысяч, так как начинала карьеру на Украине.



Роза Сябитова рассказала, что заработала пенсию в 14 тысяч рублей. 57-летняя ведущая продолжает работать.



12 100 рублей получает Николай Цискаридзе. В 45 лет он получает досрочную пенсию, как и все артисты балета, сообщает vse42.ru со ссылкой на teleprogramma.pro.

