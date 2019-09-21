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сегодня, 11:45

В Липецке выпал град

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#град
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В Липецке выпал град
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Сегодня в Липецке выпал град. Если вчера он выпал только на окраинах, то сегодня лед сыплется с неба по всему городу. 

Напомним, что сегодня в городе проходят гастрономический фестиваль и день бега «Кросс наций». Сейчас на улице Ленина собрались около 3000 человек - начала забегов они ждут под дождем с градом.

Синоптики объясняют появление града проходящим через территорию Липецкой области циклоном из Скандинавии — он открыл дорогу холодным воздушным массам и несет с собой дожди различной интенсивности, при понижении температуры осадки могут перейти в локальное выпадение града. 



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#град
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