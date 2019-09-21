Спорт

59 минут назад

Бенедикт Зобнин и его команда стали кандидатами в мастера спорта по рафтингу

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#Рафтинг
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Бенедикт Зобнин и его команда стали кандидатами в мастера спорта по рафтингу

В этом виде спорта для липчан это – серьезный успех.

На реке Вуоска возле поселка Лосево Ленинградской области завершился чемпионат России по рафтингу – спортивному сплаву по горным рекам и искусственным каналам.

В сплавах на судах R-4 и R-6 (в экипажи входят, соответственно, четыре и шесть человек, прим.) выступили более 40 экипажей, что легко объяснимо, ведь победители получали право представить нашу страну в следующем году в чемпионате Европы в Сербии и чемпионате мира в Китае.

Липчанам пока о таких успехах можно только мечтать. Но свою победу земляки одержали. В гонках R-6 сборная липецкой ОК СШОР заняла 8-е место в многоборье, что позволило членам экипажа покорить важный рубеж, а именно – выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта.

За команду выступали Олег Собетов, Владимир Зобнин, а также Бенедикт Зобнин, Юрий Заварцев, Ринат Сабиржанов и Владислав Тимофеев. Отметим, что четырем последним в этом году исполнилось всего 15 лет.

Фото rafting.bg

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#Рафтинг
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