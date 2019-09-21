25 минут назад
Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека
При проведении паразитологических исследований в лаборатории ихтиопатологии у рыб из водоемов Липецкой области были выявлены опасные гельминты для теплокровных животных и человека.
При заражении личинками трематод R. donicum и A. muehlingi у рыб на теле и в лучах плавников видны черные точки (цисты) этих гельминтов.
Рыбы, зараженные личинками трематоды Pseudamphistomum truncatum ничем неприметны, так как паразиты находятся в инцистируемом состояние в мышечной ткани.
Рекомендуется рыбу из данного водоема подвергать тщательной термообработки или замораживанию с последующим её приготовлением, сообщает сайт Охотники.ру