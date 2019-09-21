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25 минут назад

Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека

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#рыба #водохранилище
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Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека

При проведении паразитологических исследований в лаборатории ихтиопатологии у рыб из водоемов Липецкой области были выявлены опасные гельминты для теплокровных животных и человека.

В Матырском водохранилище у окуня - Rossicotrema donicum и реке Дон у леща - Pseudamphistomum truncatum и густеры - Apophallus muehlingi.

При заражении личинками трематод R. donicum и A. muehlingi у рыб на теле и в лучах плавников видны черные точки (цисты) этих гельминтов.

Рыбы, зараженные личинками трематоды Pseudamphistomum truncatum ничем неприметны, так как паразиты находятся в инцистируемом состояние в мышечной ткани.

Рекомендуется рыбу из данного водоема подвергать тщательной термообработки или замораживанию с последующим её приготовлением, сообщает сайт Охотники.ру

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#рыба #водохранилище
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