Сегодня на нескольких улицах города отключат воду и свет

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 23 сентября с 09:00 до 12:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора:

- ул. Ромашковая, ул. Земляничная, пер. Жасминовый, ул. Каштановая, ул. Васильковая, ул. Грушевая;

с 13:30 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора:

- ул. Ореховая, ул. Малиновая, пер. Жасминовый, ул. Папанина, ул. Грушевая;

с 23 по 27 сентября с 09:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора:

- ул. Сырская, ул. Индустриальная.

Кроме того, из-за ремонтных работ 23 сентября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

с 10:00 до 20:00 по пр-кт Победы, 19а, 21, 25, 27, 5, 7, 7а, 15, 17, 19, 3, 11; ул. Мичурина, 38, 42, 30, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 32, 34, 36, 38а; ул. Неделина, 41, 30, 53, 55, 57, 59, 61; пл. Победы, 3.

Внимание: с 1 октября изменятся номера центральной диспетчерской службы АО «ЛГЭК» с 075 и 236-075 на 175 и 236-175.

