В мире
29 минут назад
Штурм зоны 51 ведут в прямом эфире
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Поклонники УФО-тематики хотят правды.
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне, сообщает «Российская газета». Планируется, что сегодня большое количество людей попытается прорваться на объект - добровольцы уже начинают собираться в близлежащих городах, а военные добавили на ограждения колючей проволоки.
Первую запустил пользователь с ником LDG Station. Видео продолжается уже больше четырех часов, но просмотры не уменьшаются, трансляцию смотрят около 30 тысяч человек. Пока ничего интересного не происходит. Молодой человек сначала пообщался с другими участниками штурма, а сейчас находится в машине. Видно, что сейчас в Штатах ночь, отмечает телеканал 360.
Активисты сформировали сообщество Area 51 и договорились вместе штурмовать военный объект. О желании участвовать в операции заявили миллионы людей со всего мира, в том числе голливудские звезды, однако полиция оценивает реальные возможности добровольцев примерно в 40 тысяч человек. До этого уже ходили слухи о том, что военные США скрывают в "Зоне 51" останки инопланетных существ, однако никогда еще общественность так не желала узнать правду, напоминает «КП».
Первую запустил пользователь с ником LDG Station. Видео продолжается уже больше четырех часов, но просмотры не уменьшаются, трансляцию смотрят около 30 тысяч человек. Пока ничего интересного не происходит. Молодой человек сначала пообщался с другими участниками штурма, а сейчас находится в машине. Видно, что сейчас в Штатах ночь, отмечает телеканал 360.
Активисты сформировали сообщество Area 51 и договорились вместе штурмовать военный объект. О желании участвовать в операции заявили миллионы людей со всего мира, в том числе голливудские звезды, однако полиция оценивает реальные возможности добровольцев примерно в 40 тысяч человек. До этого уже ходили слухи о том, что военные США скрывают в "Зоне 51" останки инопланетных существ, однако никогда еще общественность так не желала узнать правду, напоминает «КП».
83