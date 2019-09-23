Необходимость, модная вещь или мечта: где в Липецке найти норковую шубку по приемлемой цене

Роскошь, нежность, красота… Все это об изделиях Кировской меховой фабрики, которые в головокружительном ассортименте представлены на выставке-распродаже в Липецке.



25 – 26 сентября ГДМ "ОКТЯБРЬ" площадь Петра Великого, 6

Кировская меховая фабрика – это современное производство, бережно хранящее секреты местных скорняков. Поэтому неизменно высокое качество – главный отличительный признак продукции компании.



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Зверохозяйства, конструкторский отдел, модельное бюро, мощности по выделке, окраске и пошиву… Все это работает для того, чтобы прелестницы могли наслаждаться меховыми изделиями круглый год. Ведь кроме привычных шуб и полушубков, на выставке можно прикупить жилет из блюфроста или лисицы, жакет из орилага и разнообразные головные уборы и даже варежки.

Кировская меховая фабрика презентует продукцию из разных мехов. Все зависит от предпочтений покупателя. Каждый вид меха имеет свои плюсы, отличия, преимущества:

• норка на пике популярности не первый сезон. Мех зверька отличается сказочной легкостью, нежной фактурой, разнообразием природных расцветок. Размер шкурок – средний, мех прекрасно поддается обработке (стрижка, выстригание, окрашивание). Носится неокрашенное изделие 8-10 сезонов, из окрашенного меха – 7-9 сезонов;

• нутрия – идеальный вариант меха для пошива верхней одежды средней ценовой категории. Мех нутрии очень теплый, плюс ко всему не боится влаги виде внезапного мокрого снега и даже дождя. Однако, он даже после стрижки немного тяжелее норки. Набирают популярность нутриевые шубки из обработанного материала (стриженый мех и выщипанный). После манипуляций мех теряет грубые остины и становится нежным и пушистым.

• лисица прекрасна во всей совей природной красе. Невообразимо пушиста, сказочно тепла шубка или полушубок из лисы-огневки, чернобурки, крестовки или финской лисички;

• мутон – вариант недорогой, но при этом очень теплой, с интересной фактурой шубки. Мутон – мех стриженой овечки, из него отшивается линейка шуб модели «Флора», для которых характерен А-силуэт, природный окрас (молочный, кофейный, графитовый, черный), роскошный капюшон, не менее роскошно выкладываемый воротником.







Распродажа со скидками до 50%

Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться со скидками до 50%. Отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего будет порядка 500 изделий по сниженным ценам.

Организатор акции ИП Осколков Иван Николаевич Акция действует с 25.09.2019 г. по 26.09.2019 г. *Переплата 0% за товар в кредит от розничной цены.

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