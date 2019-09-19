В России

26 минут назад

Эксперты объяснили высокий спрос на новые iPhone

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В России 20 сентября начинутся продажи новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Если сравнивать с прошлым годом, то в этот раз предзаказ на самую бюджетную модель iPhone 11 вырос в десять раз. 

Как пишут "Известия", по мнению экспертов, такой высокий спрос связан с тем, что продажи всех трех новинок стартуют одновременно. Таким образом, покупатели, не раздумывая о появлении более новых телефонов, могут уже сравнить все новые модели, выбрать для себя подходящую и сделать предзаказ. 

Кроме того, специалисты отмечают, что сыграл роль и тот фактор, что пользователи уже захотели заменить устаревшие модели iPhone 6 и 7.  

Также в этом году предзаказ смартфонов повысился благодаря их большому количеству, привезенному в страну. 
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