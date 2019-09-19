В России

27 минут назад

Минфин решил увеличить расходы казны в 2020 году на 1,2 трлн рублей

81
Расходы казны в 2020 году могут быть увеличены на 1,2 трлн рублей по сравнению с текущим годом. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, с которым ознакомились «Известия»

Отмечается, что в 2020 году при доходах в 20,4 трлн рублей на нужды страны будет потрачено 19,5 трлн рублей. 

«Впервые за многие годы мы проиндексируем материнский капитал. Также на семь с небольшим процентов увеличатся пенсии, вырастут пособия и так далее», — заявил источник, близкий к Минфину. 

Эксперты считают, что необходимость увеличения государственных затрат назрела давно, поскольку экономика справилась с последствиями кризиса. Кроме того, этот шаг говорит о либерализации бюджетной политики. 

При этом в приоритете сейчас — мероприятия по улучшению демографической ситуации. 
81

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты объяснили высокий спрос на новые iPhone

27 минут назад

В России
Пьяный пилот устроил дебош в самолете
#дебош #хулиганство #самолет
Пьяный пилот устроил дебош в самолете

сегодня, 16:12

В России
Заворотнюк пришла в сознание
#кома
Заворотнюк пришла в сознание

сегодня, 15:57

В России
В детской больнице из-за должности подрались врачи
#драка #детская больница
6
В детской больнице из-за должности подрались врачи

сегодня, 15:41

В России
Новая жена Бондарчука очаровала соцсети
#свадьба #Фёдор Бондарчук
Новая жена Бондарчука очаровала соцсети

сегодня, 15:34

В России
Родителей детсадовец возмутила соль на ужин
#соль #ужин #детский сад
Родителей детсадовец возмутила соль на ужин

сегодня, 15:27

В России